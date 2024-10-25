https://ria.ru/20241025/tsb-1980116452.html

ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной

ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной

ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:27

2024-10-25T16:27

2024-10-25T16:27

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на инфляцию текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Отвечая на вопрос о том, как дополнительные расходы бюджета в 1,5 триллиона рублей отразятся на ключевой ставке в 2025 году, она заявила, что "это один из факторов" влияния на ее траекторию на последующий год. " И причем по бюджету, по этим дополнительным средствам в бюджете, основное влияние – это влияние на инфляцию этого года. И оно уже, мы думаем, частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8–8,5%... Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффект от этих полутора триллионов – это эффекты на инфляцию этого года", - добавила глава ЦБ. "А в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем", – отметила Набиуллина. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)