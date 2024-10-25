https://ria.ru/20241025/tsb-1980116452.html
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:27
2024-10-25T16:27
2024-10-25T16:27
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962776850_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_4b715d1cec40a5b41a326d659b146c28.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на инфляцию текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Отвечая на вопрос о том, как дополнительные расходы бюджета в 1,5 триллиона рублей отразятся на ключевой ставке в 2025 году, она заявила, что "это один из факторов" влияния на ее траекторию на последующий год. " И причем по бюджету, по этим дополнительным средствам в бюджете, основное влияние – это влияние на инфляцию этого года. И оно уже, мы думаем, частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8–8,5%... Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффект от этих полутора триллионов – это эффекты на инфляцию этого года", - добавила глава ЦБ. "А в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем", – отметила Набиуллина. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962776850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08218e56437763a6acabd6cfd4c1d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предполагает, что бюджетная политика в 2025 году будет дезинфляционной
Набиуллина: бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ предполагает, что бюджетная политика в России в 2025 году будет дезинфляционной, рост расходов бюджета на 1,5 триллиона рублей даст в основном эффект на инфляцию текущего года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, как дополнительные расходы бюджета в 1,5 триллиона рублей отразятся на ключевой ставке в 2025 году, она заявила, что "это один из факторов" влияния на ее траекторию на последующий год. "
И причем по бюджету, по этим дополнительным средствам в бюджете, основное влияние – это влияние на инфляцию этого года. И оно уже, мы думаем, частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8–8,5%... Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффект от этих полутора триллионов – это эффекты на инфляцию этого года", - добавила глава ЦБ.
"А в следующем году у нас все-таки, как предполагается, в соответствии с объявленными параметрами бюджетная политика будет оказывать дезинфляционное влияние, и мы это учитываем", – отметила Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.