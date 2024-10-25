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Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:12
2024-10-25T16:12
2024-10-25T16:19
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ
Набиуллина: поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.