https://ria.ru/20241025/tsb-1980108915.html

Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ

Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024

Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, заявил ЦБ

Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:12

2024-10-25T16:12

2024-10-25T16:19

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980109910.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка