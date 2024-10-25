https://ria.ru/20241025/tsb-1980103139.html

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на следующем заседании

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на следующем заседании - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на следующем заседании

Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:50

2024-10-25T15:50

2024-10-25T15:59

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Вероятность, что (21% - ред.) станет пиком, нам сложно оценивать, но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина