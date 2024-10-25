Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 25.10.2024 (обновлено: 17:46 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980101144.html
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года
Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:44
2024-10-25T17:46
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года", - сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.В своем релизе ЦБ указал, что инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года

Набиуллина: цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года", - сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
В своем релизе ЦБ указал, что инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала