https://ria.ru/20241025/tsb-1980101144.html

ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года

ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года

Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:44

2024-10-25T15:44

2024-10-25T17:46

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года", - сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.В своем релизе ЦБ указал, что инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия