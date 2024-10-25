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ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года
Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:44
2024-10-25T15:44
2024-10-25T17:46
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Мы достигнем таргета в 2026 году ... в первой половине 2026 года", - сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.В своем релизе ЦБ указал, что инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ ожидает достижения цели по инфляции в первой половине 2026 года
Набиуллина: цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года