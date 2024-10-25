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ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции

ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции

Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:35

2024-10-25T15:35

2024-10-25T15:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может сказать, когда это произойдет."То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом - это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина