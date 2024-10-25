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ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции - РИА Новости, 25.10.2024
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15:35 25.10.2024 (обновлено: 15:46 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980098838.html
ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции
ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции
Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:35
2024-10-25T15:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может сказать, когда это произойдет."То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом - это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ начнет снижать ставку после начала устойчивого снижения инфляции

Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку после начала снижения инфляции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может сказать, когда это произойдет.
"То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом - это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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