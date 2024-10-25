https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html

ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:28

2024-10-25T15:28

2024-10-25T15:28

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина. В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия