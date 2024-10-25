https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:28
2024-10-25T15:28
2024-10-25T15:28
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина. В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина.
В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.