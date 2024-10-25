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ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:25
2024-10-25T14:25
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении. В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста
ЦБ: отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста значительно