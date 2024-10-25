https://ria.ru/20241025/tsb-1980073864.html

ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста

ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:25

2024-10-25T14:25

2024-10-25T14:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972522802_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_99b0e8837a089619da79d66c1f34af6b.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении. В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка