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ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста - РИА Новости, 25.10.2024
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14:25 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980073864.html
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста
Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:25
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении. В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста

ЦБ: отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста значительно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - говорится в сообщении.
В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике
11 августа, 06:12
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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