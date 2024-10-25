https://ria.ru/20241025/tsb-1980057077.html

В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики

В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.10.2024

В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики

Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции в РФ к цели в 4% и снизить инфляционные ожидания, полагает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:39

2024-10-25T13:39

2024-10-25T14:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции в РФ к цели в 4% и снизить инфляционные ожидания, полагает Банк России."Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров.На заседании в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 21% с 19%.

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка