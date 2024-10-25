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В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики
В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики - РИА Новости, 25.10.2024
В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики
Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции в РФ к цели в 4% и снизить инфляционные ожидания, полагает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:39
2024-10-25T13:39
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции в РФ к цели в 4% и снизить инфляционные ожидания, полагает Банк России."Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров.На заседании в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку до 21% с 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
В ЦБ ответили, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики
ЦБ: требуется ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы снизить инфляцию