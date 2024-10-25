ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
ЦБ проведет онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.
"В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", - уточняет регулятор.
В пресс-службе отметили, что при ЦБ был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты ЦБ проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты.
"Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне", - заключили в сообщении.
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