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ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 25.10.2024
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10:29 25.10.2024 (обновлено: 10:30 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1979981530.html
ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей
Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:29
2024-10-25T10:30
экономика
россия
нижний новгород
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу", - сказано в сообщении. Отмечается, что на голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом. "В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", - уточняет регулятор. В пресс-службе отметили, что при ЦБ был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты ЦБ проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. "Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне", - заключили в сообщении.
https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html
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экономика, россия, нижний новгород, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Нижний Новгород, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ проведет голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей

ЦБ проведет онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Жители нашей страны смогут принять участие в выборе символов для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что на голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом.
"В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", - уточняет регулятор.
В пресс-службе отметили, что при ЦБ был создан Консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. При отборе памятников и сооружений будут учитываться их культурная и историческая ценность, узнаваемость и популярность. Далее специалисты ЦБ проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты.
"Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней, выпуска 2023 года, голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне", - заключили в сообщении.
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