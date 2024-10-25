https://ria.ru/20241025/trevoga-1980191409.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в 12 регионах Украины, в том числе Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T23:08

2024-10-25T23:08

2024-10-25T23:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в 12 регионах Украины, в том числе Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях звучит более часа. В остальных регионах она была объявлена около 23.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, киевская область, россия, украина, в мире