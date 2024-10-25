https://ria.ru/20241025/tramp-1980180431.html

Трамп наберет 70 процентов голосов на выборах, считает политолог

Трамп наберет 70 процентов голосов на выборах, считает политолог - РИА Новости, 25.10.2024

Трамп наберет 70 процентов голосов на выборах, считает политолог

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп наберет 70% голосов избирателей на выборах, считает профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:23

2024-10-25T20:23

2024-10-25T21:09

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп наберет 70% голосов избирателей на выборах, считает профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. "Трамп наберет 70% — президентские выборы в США 2024 года демонстрируют нам весь набор технологий информационной и гибридной войны (фейки, покушение, замена одного из кандидатов в нарушение всех американских традиций и т.д.). Трамп сейчас по опросам немного опережает Харрис на досрочном голосовании в ключевых штатах США", - сказал он РИА Новости. В рамках лекции на факультете политологии МГУ политолог объяснил, что есть пять причин такого результата: во-первых, часть демократов уже отвернулась от кандидата в президенты от демократов Камаллы Харрис и выступает за Трампа. Во-вторых, досрочное голосование показало 10-процентный сдвиг в пользу Трампа в ключевых штатах. "Три: после провала третьей попытки покушения на Трампа в Калифорнии его самые ярые противники запаниковали. Четыре: команда Трампа сплоченная и эффективная (Вэнс, Такер Карлсон, Кеннеди, генерал Флинн, Илон Маск). Она на порядок профессиональнее команды Харрис, в которой царит разброд и шатание", - отметил он. Последней причиной, по словам Панарина, является то, что кандидаты в Сенат - демократы в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине уже стали поддерживать Трампа.

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в мире, калифорния, мичиган, пенсильвания, дональд трамп, игорь панарин, такер карлсон, выборы президента сша — 2024