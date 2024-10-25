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Трамп теряет поддержку белых американок, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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13:57 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tramp-1980067303.html
Трамп теряет поддержку белых американок, пишут СМИ
Трамп теряет поддержку белых американок, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
Трамп теряет поддержку белых американок, пишут СМИ
Поддержка Республиканской партии со стороны белых американок снижается, что может сказаться на шансах кандидата от этой партии Дональда Трампа на избрание на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:57
2024-10-25T13:57
в мире
сша
пенсильвания
висконсин
дональд трамп
камала харрис
митт ромни
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поддержка Республиканской партии со стороны белых американок снижается, что может сказаться на шансах кандидата от этой партии Дональда Трампа на избрание на пост президента, сообщает американский журнал Newsweek по итогам анализа нескольких опросов общественного мнения. "Поддержка республиканцев среди белых женщин сокращается…, данная тенденция может повлиять на шансы экс-президента Дональда Трампа быть избранным", - передает издание. Отмечается, что исторически белокожие женщины в США склонны голосовать за республиканцев. Например, в 2012 году кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни в этой категории граждан обогнал своего соперника-демократа Барака Обаму на 9 процентных пунктов, а в 2016 и 2020 годах по этому показателю Трамп опередил своих противников на 6 и 7 процентных пунктов соответственно. Однако в этом году Трамп лидирует по поддержке среди белых женщин с отрывом всего лишь в 1 процентный пункт. По мнению политического аналитика CNN Гарри Энтена, это самый низкий показатель поддержки кандидата от республиканцев среди данной категории граждан в этом столетии. Другие опросы показывают, что отрыв Трампа в области поддержки белых американок составляет 3-4%. "Без сильной поддержки со стороны белых женщин, которые составляют 36% избирателей, Трамп может столкнуться с трудностями", - пишет журнал. Энтен полагает, что снижение поддержки обусловлено важностью для белых женщин вопроса абортов. В частности, в колеблющихся штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган аборты являются приоритетным вопросом для женской части избирателей. При этом вице-президент Камала Харрис построила значительную часть своей предвыборной кампании вокруг обещаний защиты права женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США. Тем не менее, доцент кафедры социологии Университетского колледжа Лондона Кэти Гаддини отметила, что пожилые женщины без высшего образования все же склонны поддержать Трампа, так как их больше волнует экономика и мигранты. И по их мнению, Трамп может лучше справиться с этими проблемами, чем Харрис. Верховный суд США почти два года назад пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволило американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В итоге ряд штатов практически полностью запретил аборты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241024/tramp-1979935201.html
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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, дональд трамп, камала харрис, митт ромни, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Митт Ромни, Выборы президента США — 2024
Трамп теряет поддержку белых американок, пишут СМИ

Newsweek: поддержка Республиканской партии со стороны белых американок снижается

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поддержка Республиканской партии со стороны белых американок снижается, что может сказаться на шансах кандидата от этой партии Дональда Трампа на избрание на пост президента, сообщает американский журнал Newsweek по итогам анализа нескольких опросов общественного мнения.
"Поддержка республиканцев среди белых женщин сокращается…, данная тенденция может повлиять на шансы экс-президента Дональда Трампа быть избранным", - передает издание.
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Отмечается, что исторически белокожие женщины в США склонны голосовать за республиканцев. Например, в 2012 году кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни в этой категории граждан обогнал своего соперника-демократа Барака Обаму на 9 процентных пунктов, а в 2016 и 2020 годах по этому показателю Трамп опередил своих противников на 6 и 7 процентных пунктов соответственно.
Однако в этом году Трамп лидирует по поддержке среди белых женщин с отрывом всего лишь в 1 процентный пункт. По мнению политического аналитика CNN Гарри Энтена, это самый низкий показатель поддержки кандидата от республиканцев среди данной категории граждан в этом столетии. Другие опросы показывают, что отрыв Трампа в области поддержки белых американок составляет 3-4%.
"Без сильной поддержки со стороны белых женщин, которые составляют 36% избирателей, Трамп может столкнуться с трудностями", - пишет журнал.
Энтен полагает, что снижение поддержки обусловлено важностью для белых женщин вопроса абортов. В частности, в колеблющихся штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган аборты являются приоритетным вопросом для женской части избирателей.
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При этом вице-президент Камала Харрис построила значительную часть своей предвыборной кампании вокруг обещаний защиты права женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США.
Тем не менее, доцент кафедры социологии Университетского колледжа Лондона Кэти Гаддини отметила, что пожилые женщины без высшего образования все же склонны поддержать Трампа, так как их больше волнует экономика и мигранты. И по их мнению, Трамп может лучше справиться с этими проблемами, чем Харрис.
Верховный суд США почти два года назад пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволило американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В итоге ряд штатов практически полностью запретил аборты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАПенсильванияВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисМитт РомниВыборы президента США — 2024
 
 
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