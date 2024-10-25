Рейтинг@Mail.ru
New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tramp-1979994585.html
New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах
New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах - РИА Новости, 25.10.2024
New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах
Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:16
2024-10-25T11:16
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. "Газета выражает поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу - это четкий выбор в пользу лучшего будущего", - говорится в публикации газеты от имени ее редколлегии. В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене. Газета упоминает эксцентричность Трампа в качестве недостатка, но склоняется к оценке экс-президента по результатам его работы на посту главы государства, делая вывод, что она была значительно более эффективной, чем политика действующего президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, идущей на выборы конкурентом Трампа. В случае же победы Харрис, утверждают журналисты, она продолжит курс "байденизма". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html
https://ria.ru/20241018/tramp-1978641161.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах

Редакция New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
"Газета выражает поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу - это четкий выбор в пользу лучшего будущего", - говорится в публикации газеты от имени ее редколлегии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
24 октября, 06:15
В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене.
Газета упоминает эксцентричность Трампа в качестве недостатка, но склоняется к оценке экс-президента по результатам его работы на посту главы государства, делая вывод, что она была значительно более эффективной, чем политика действующего президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, идущей на выборы конкурентом Трампа.
В случае же победы Харрис, утверждают журналисты, она продолжит курс "байденизма".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа, заявили в ЕП
18 октября, 06:22
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала