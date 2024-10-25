https://ria.ru/20241025/tramp-1979994585.html

New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах

New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах - РИА Новости, 25.10.2024

New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах

Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:16

2024-10-25T11:16

2024-10-25T11:16

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. "Газета выражает поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу - это четкий выбор в пользу лучшего будущего", - говорится в публикации газеты от имени ее редколлегии. В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене. Газета упоминает эксцентричность Трампа в качестве недостатка, но склоняется к оценке экс-президента по результатам его работы на посту главы государства, делая вывод, что она была значительно более эффективной, чем политика действующего президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, идущей на выборы конкурентом Трампа. В случае же победы Харрис, утверждают журналисты, она продолжит курс "байденизма". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024