New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах
Редакция New York Post официально поддержала кандидатуру Трампа на выборах
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Редакционный коллектив популярной американской газеты New York Post официально поддержал кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
"Газета выражает поддержку кандидату в президенты Дональду Трампу - это четкий выбор в пользу лучшего будущего", - говорится в публикации газеты от имени ее редколлегии.
Трамп обходит Харрис на два процентных пункта, показал опрос
24 октября, 06:15
В качестве аргументов за поддержку кандидатуры Трампа журналисты указали ряд аспектов его программы: защищенность государственной границы и здравую миграционную политику, безопасность городов и поддержку правоохранительной системы, экономическую политику низких налогов, а также поддержание уважения к США на международной арене.
Газета упоминает эксцентричность Трампа в качестве недостатка, но склоняется к оценке экс-президента по результатам его работы на посту главы государства, делая вывод, что она была значительно более эффективной, чем политика действующего президента Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, идущей на выборы конкурентом Трампа.
В случае же победы Харрис, утверждают журналисты, она продолжит курс "байденизма".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Поддержка Киева может уменьшиться после победы Трампа, заявили в ЕП
18 октября, 06:22