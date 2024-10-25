https://ria.ru/20241025/tramp-1979951184.html

В конгрессе призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией

В конгрессе призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией - РИА Новости, 25.10.2024

В конгрессе призвали расследовать связи зятя Трампа с Саудовской Аравией

Высокопоставленные демократы в конгрессе США призывают власти начать расследование в отношении зятя и экс-советника кандидата в президенты США Дональда Трампа... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:18

2024-10-25T04:18

2024-10-25T04:18

в мире

сша

саудовская аравия

израиль

джаред кушнер

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Высокопоставленные демократы в конгрессе США призывают власти начать расследование в отношении зятя и экс-советника кандидата в президенты США Дональда Трампа Джареда Кушнера с целью выяснить, действовал ли он в качестве незарегистрированного иностранного агента Саудовской Аравии, получая от неё деньги, следует из письма демократов генеральному прокурору Меррику Гарланду, опубликованного на сайте комитета по надзору палаты представителей США. В своём письме председатель комитета по финансам сената Рон Уайден и главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Джейми Раскин призвали минюст назначить специального прокурора для расследования связей Кушнера с Саудовской Аравией. Согласно письму, они выразили тревогу в связи с тем, что Кушнер не раскрыл информацию о своей деятельности минюсту США, однако этого требует от американцев, оказывающих влияние на общественное мнение, политику или порядок действий иностранного правительства, закон о регистрации иностранных агентов. "Мы пишем, чтобы призвать министерство юстиции назначить специального прокурора для расследования возможных нарушений закона о регистрации иностранных агентов... Джаредом Кушнером. Недавние публичные сообщения и расследование Сената выявили существенные доказательства того, что Кушнер действовал как незарегистрированный иностранный агент Королевства Саудовская Аравия... Кушнер, по-видимому, влияет на внешнюю политику США, выступая в качестве политического консультанта саудовского правительства, одновременно принимая их деньги", - следует из письма. Как указывается в письме, у законодателей также есть свидетельства того, что Кушнер тайно консультирует правительство Саудовской Аравии по вопросам внешней политики США, "подрывая официальные цели" американских властей. Согласно письму, Саудовская Аравия ежегодно выплачивает Кушнеру "миллионы долларов" через его инвестиционный фонд Affinity Partners, и с июня 2021 года Кушнер получил от правительства королевства по меньшей мере 87 миллионов долларов. Законодатели отмечают, что масштабы этих нераскрытых иностранных платежей Кушнеру "в сочетании с последствиями для национальной безопасности" США беспрецедентны и требуют действий от минюста. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Джаред Кушнер неоднократно общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на тему возможности проведения американо-саудовских переговоров с участием Израиля. Отмечалось, что если Трамп победит на выборах в ноябре, Кушнер, вероятно, будет участвовать в проведении переговоров с Саудовской Аравией, хотя и в неофициальном порядке. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1972157194.html

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саудовская аравия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, саудовская аравия, израиль, джаред кушнер, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)