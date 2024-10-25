https://ria.ru/20241025/tramp-1979950954.html

Трамп допустил помилование сына Байдена

Трамп допустил помилование сына Байдена - РИА Новости, 25.10.2024

Трамп допустил помилование сына Байдена

Бывший президент США и кандидат на высший пост от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не исключает помилования сына действующего американского... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:14

2024-10-25T04:14

2024-10-25T08:11

в мире

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хантер байден

выборы президента сша — 2024

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на высший пост от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не исключает помилования сына действующего американского лидера Джо Байдена, если победит на президентских выборах. "Я бы не стал вычеркивать этого из списка", — сказал на соответствующий вопрос Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Как заявил политик, сын Байдена определенно "был плохим мальчиком", но Трамп считает, что подобные уголовные дела плохи для страны. По его словам, после победы над Хилари Клинтон он мог добиться ее уголовного преследования. "Я подумал, это будет ужасно выглядеть — жена президента США отправляется в тюрьму", — продолжил Трамп. Он добавил, что не ожидал уголовных дел против себя. "О чем я не догадывался, так это о том, что они будут играть со мной такую грязную игру", — сказал 45-й президент США. Выборы президента состоятся в США 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец — Дональд Трамп. Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Присяжные признали Хантера Байдена виновным, приговор по этому делу вынесут в декабре.

https://ria.ru/20240906/ekspert-1971031060.html

https://ria.ru/20240317/tramp-1933584532.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хантер байден, выборы президента сша — 2024, камала харрис