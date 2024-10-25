Трамп назвал Байдена тупым дураком
Трамп после призыва Байдена "закрыть" его назвал действующего президента тупым
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего оппонента "тупым".
"Весь мир смотрит на нас и видит этих людей, которые не заслуживают власти. Нравится он вам или нет, я не его фанат. Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак", - заявил Трамп на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
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Байден призвал "закрыть" Трампа, посещая штаб демократов в штате Нью-Гемпшир.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
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