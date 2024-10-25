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Трамп назвал Байдена тупым дураком - РИА Новости, 25.10.2024
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02:04 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tramp-1979943165.html
Трамп назвал Байдена тупым дураком
Трамп назвал Байдена тупым дураком - РИА Новости, 25.10.2024
Трамп назвал Байдена тупым дураком
Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:04
2024-10-25T02:04
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего оппонента "тупым". "Весь мир смотрит на нас и видит этих людей, которые не заслуживают власти. Нравится он вам или нет, я не его фанат. Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак", - заявил Трамп на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Байден призвал "закрыть" Трампа, посещая штаб демократов в штате Нью-Гемпшир. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html
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в мире, сша, аризона, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Байдена тупым дураком

Трамп после призыва Байдена "закрыть" его назвал действующего президента тупым

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего оппонента "тупым".
"Весь мир смотрит на нас и видит этих людей, которые не заслуживают власти. Нравится он вам или нет, я не его фанат. Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак", - заявил Трамп на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Трампу отказали в публикации неотредактированного интервью с Харрис
24 октября, 18:58
Байден призвал "закрыть" Трампа, посещая штаб демократов в штате Нью-Гемпшир.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Такой родилась": Трамп публично оскорбил Харрис
29 сентября, 16:17
 
В миреСШААризонаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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