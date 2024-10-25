https://ria.ru/20241025/tramp-1979943165.html

Трамп назвал Байдена тупым дураком

Трамп назвал Байдена тупым дураком - РИА Новости, 25.10.2024

Трамп назвал Байдена тупым дураком

Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:04

2024-10-25T02:04

2024-10-25T02:04

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сша

аризона

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на высший пост Дональд Трамп после призыва действующего американского лидера Джо Байдена "закрыть" республиканца назвал своего оппонента "тупым". "Весь мир смотрит на нас и видит этих людей, которые не заслуживают власти. Нравится он вам или нет, я не его фанат. Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак", - заявил Трамп на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети. Байден призвал "закрыть" Трампа, посещая штаб демократов в штате Нью-Гемпшир. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241024/tramp-1979891862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аризона, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024