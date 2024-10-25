https://ria.ru/20241025/tovarooborot-1980072149.html

Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г

Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г - РИА Новости, 25.10.2024

Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г

Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга по итогам 2024 года превысит показатели 2023 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:18

2024-10-25T14:18

2024-10-25T14:18

парламентское собрание союза беларуси и россии

санкт-петербург

белоруссия

роман головченко

минский автомобильный завод

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга по итогам 2024 года превысит показатели 2023 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. "Правительство Белоруссии дорожит нашими теплыми и доверительными отношениями с правительством Санкт-Петербурга... Ярким результатом такой работы является, наверное, самый главный показатель - это объем взаимной торговли Белоруссии и Санкт-Петербурга, который еще в прошлом году превысил 2-миллиардную отметку в долларах. Положительная динамика сохраняется. По итогам 8 месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 10%, и с уверенностью можем говорить о том, что по итогам года превзойдем показатели 2023 года", - сказал он на 14-м заседании Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Головченко отметил, что необходимо в дальнейшем максимально раскрывать еще оставшийся потенциал взаимодействия. "Дополнительно добавленная стоимость нашего сотрудничества - это, безусловно, развитие производственной кооперации. Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автокомпоненты, Петербургского тракторного завода и ряда других. Но надо еще настойчивее работать в этом направлении, совместно решать задачи импортозамещения, развивать межпроизводственную кооперацию", - сказал премьер-министр. Он отметил положительный опыт взаимодействия по поставкам в Петербург белорусского пассажирского транспорта, коммунальной техники таких известных производителей как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, "Амкодор". "Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляя новые модели белорусских автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев. И готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов", - сказал премьер-министр. "Образцы новой техники мы предлагаем и организациям жилищно-коммунального хозяйства города... По заказу Санкт-Петербурга наш производитель "Амкодор" разработал образец универсальной коммунальной машины, которая предназначена для уборки городских территорий в любых погодных условиях и в специфике застройки исторической части Петербурга", - добавил Головченко. Он отметил, что стороны также продолжают сотрудничество в сфере медицины, фармацевтики, науки, образования, культуры. "Беларусь заинтересована в стабильном и поступательном развитии отношений с Санкт-Петербургом. Мы готовы обсуждать любые вопросы, рассматривать конкретные предложения, которые направлены на достижение результата в двустороннем взаимодействии", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20241022/sotrudnichestvo-1979394250.html

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санкт-петербург, белоруссия, роман головченко, минский автомобильный завод, экономика