Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:18 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tovarooborot-1980072149.html
Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г
Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г - РИА Новости, 25.10.2024
Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г
Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга по итогам 2024 года превысит показатели 2023 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:18
2024-10-25T14:18
парламентское собрание союза беларуси и россии
санкт-петербург
белоруссия
роман головченко
минский автомобильный завод
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c31b510171f8cbb2ada7824b2b678e77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга по итогам 2024 года превысит показатели 2023 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. "Правительство Белоруссии дорожит нашими теплыми и доверительными отношениями с правительством Санкт-Петербурга... Ярким результатом такой работы является, наверное, самый главный показатель - это объем взаимной торговли Белоруссии и Санкт-Петербурга, который еще в прошлом году превысил 2-миллиардную отметку в долларах. Положительная динамика сохраняется. По итогам 8 месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 10%, и с уверенностью можем говорить о том, что по итогам года превзойдем показатели 2023 года", - сказал он на 14-м заседании Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Головченко отметил, что необходимо в дальнейшем максимально раскрывать еще оставшийся потенциал взаимодействия. "Дополнительно добавленная стоимость нашего сотрудничества - это, безусловно, развитие производственной кооперации. Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автокомпоненты, Петербургского тракторного завода и ряда других. Но надо еще настойчивее работать в этом направлении, совместно решать задачи импортозамещения, развивать межпроизводственную кооперацию", - сказал премьер-министр. Он отметил положительный опыт взаимодействия по поставкам в Петербург белорусского пассажирского транспорта, коммунальной техники таких известных производителей как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, "Амкодор". "Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляя новые модели белорусских автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев. И готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов", - сказал премьер-министр. "Образцы новой техники мы предлагаем и организациям жилищно-коммунального хозяйства города... По заказу Санкт-Петербурга наш производитель "Амкодор" разработал образец универсальной коммунальной машины, которая предназначена для уборки городских территорий в любых погодных условиях и в специфике застройки исторической части Петербурга", - добавил Головченко. Он отметил, что стороны также продолжают сотрудничество в сфере медицины, фармацевтики, науки, образования, культуры. "Беларусь заинтересована в стабильном и поступательном развитии отношений с Санкт-Петербургом. Мы готовы обсуждать любые вопросы, рассматривать конкретные предложения, которые направлены на достижение результата в двустороннем взаимодействии", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20241022/sotrudnichestvo-1979394250.html
https://ria.ru/20241018/getta-1978785511.html
санкт-петербург
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_7d9a6af1a36bf88b18054f8d13378d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, белоруссия, роман головченко, минский автомобильный завод, экономика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Санкт-Петербург, Белоруссия, Роман Головченко, Минский автомобильный завод, Экономика

Товарооборот Белоруссии и Петербурга в 2024 г превысит показатели 2023 г

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и Санкт-Петербурга по итогам 2024 года превысит показатели 2023 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Правительство Белоруссии дорожит нашими теплыми и доверительными отношениями с правительством Санкт-Петербурга... Ярким результатом такой работы является, наверное, самый главный показатель - это объем взаимной торговли Белоруссии и Санкт-Петербурга, который еще в прошлом году превысил 2-миллиардную отметку в долларах. Положительная динамика сохраняется. По итогам 8 месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 10%, и с уверенностью можем говорить о том, что по итогам года превзойдем показатели 2023 года", - сказал он на 14-м заседании Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Парламентском Собрании подготовили закон о приграничном сотрудничестве
22 октября, 17:56
Головченко отметил, что необходимо в дальнейшем максимально раскрывать еще оставшийся потенциал взаимодействия.
"Дополнительно добавленная стоимость нашего сотрудничества - это, безусловно, развитие производственной кооперации. Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействия белорусских предприятий, производящих автокомпоненты, Петербургского тракторного завода и ряда других. Но надо еще настойчивее работать в этом направлении, совместно решать задачи импортозамещения, развивать межпроизводственную кооперацию", - сказал премьер-министр.
Он отметил положительный опыт взаимодействия по поставкам в Петербург белорусского пассажирского транспорта, коммунальной техники таких известных производителей как Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, "Амкодор". "Мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворить потребности вашего города в современном пассажирском транспорте, поставляя новые модели белорусских автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев. И готовы предлагать очень выгодные финансовые варианты взаимодействия при заключении таких контрактов", - сказал премьер-министр.
"Образцы новой техники мы предлагаем и организациям жилищно-коммунального хозяйства города... По заказу Санкт-Петербурга наш производитель "Амкодор" разработал образец универсальной коммунальной машины, которая предназначена для уборки городских территорий в любых погодных условиях и в специфике застройки исторической части Петербурга", - добавил Головченко.
Он отметил, что стороны также продолжают сотрудничество в сфере медицины, фармацевтики, науки, образования, культуры.
"Беларусь заинтересована в стабильном и поступательном развитии отношений с Санкт-Петербургом. Мы готовы обсуждать любые вопросы, рассматривать конкретные предложения, которые направлены на достижение результата в двустороннем взаимодействии", - сказал Головченко.
Депутат Государственной Думы Антон Гетта - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Гетта: у России и Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью
18 октября, 17:04
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСанкт-ПетербургБелоруссияРоман ГоловченкоМинский автомобильный заводЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала