https://ria.ru/20241025/terakt-1979986311.html

Теракт в Анкаре был организован странами Запада, cчитают эксперты

Теракт в Анкаре был организован странами Запада, cчитают эксперты - РИА Новости, 25.10.2024

Теракт в Анкаре был организован странами Запада, cчитают эксперты

Теракт в Анкаре, целью которого стала аэрокосмическая корпорация TUSAŞ, был организован странами Запада, недовольными прогрессом Турции в оборонной... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:53

2024-10-25T10:53

2024-10-25T10:53

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СТАМБУЛ, 25 окт - РИА Новости. Теракт в Анкаре, целью которого стала аэрокосмическая корпорация TUSAŞ, был организован странами Запада, недовольными прогрессом Турции в оборонной промышленности, РПК была лишь исполнителем, считают опрошенные проправительственной газетой Hürriyet эксперты. По мнению полковника в отставке Эрая Гючлюэра, западные державы стремятся вынудить Турцию не разрывать связи с западной оборонной промышленностью и мешают ей в развитии своей, тем самым Запад стремится реализовать свои политические интересы. "Они обеспокоены деятельностью TUSAŞ, так как эта корпорация позволяет избавиться от зависимости (от Запада - ред.) и принести выгоду нации... Как мы увидели, предатели прибыли к зданию с оружием и снаряжением, которое могло нанести ущерб TUSAŞ. Это демонстрирует, что боевики туда прибыли с указаниями не просто напасть и убежать, или вступить в столкновение, а с целью уничтожить некоторые критически важные объекты. Они в этом не преуспели. Время атаки выбрано не случайно: проект турецкого истребителя KAAN уже близок к завершению, почти закончена работа над двигателем местного производства. Очевидно, что эти предатели хотели помешать этим проектам", - заявил газете Гючлюэер. По мнению эксперта, РПК не могла самостоятельно спланировать и осуществить теракт, ей помогли "империалистические силы", которые предоставили в том числе разведывательную информацию. Полковник разведки в отставке Кочкун Башбуг также согласился, что такие "мародеры", как РПК, неспособны сами спланировать столь сложный теракт. "Важной статьей доходов для США является оборонная промышленность, а Турция вместе с TUSAŞ нанесли удар по американским компаниям, производя и экспортируя вооружения", - отметил Башбуг. "Учитывая преследуемые боевиками цели, объект, подвергшийся нападению и время атаки, очевидно - РПК использовались как "подрядчик", за ними стоят США, Израиль и ряд европейских стран, обеспокоенных развитием турецкого оборонпрома", - пишет колумнист газеты Недим Шенер в отдельной статье. ВВС Турции получат 20 истребителей пятого поколения KAAN в 2028 году, говорил в марте глава TUSAŞ Темель Котиль. В "элитный клуб" государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия (Су-57 и Checkmate), США (F-22 и F-35) и Китай (J-20). Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами стали пять человек, пострадали 22. Оба ликвидированных террориста оказались членами "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20241024/terakt-1979837353.html

https://ria.ru/20241024/ankara-1979774608.html

https://ria.ru/20241024/ankara-1979703951.html

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в мире, турция, анкара (провинция), сша, генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана, су-57, f-22, f-35