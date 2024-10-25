Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980141858.html
Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах
Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах - РИА Новости, 25.10.2024
Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах
Сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:49
2024-10-25T17:49
россия
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980133936_0:159:2857:1766_1920x0_80_0_0_c1dea1ed9be6ddcf250babfbba473485.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым. В ходе встречи Пикалев рассказал Путину, что таможенникам и членам их семей в новых регионах РФ оказывается адресная помощь. К примеру, сотрудникам таможенных органов, работающим на территориях новых регионов России, установлена надбавка в размере до 65% оклада. "Конечно, надо поддержать людей", - отреагировал Путин, отметив, что Пикалев много раз бывал в новых регионах РФ и знает, какая там обстановка.
https://ria.ru/20241025/tamozhenniki-1979673985.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980133936_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_392945806289e2487f3c2154ba4e8977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество
Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах

Путин: сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.
В ходе встречи Пикалев рассказал Путину, что таможенникам и членам их семей в новых регионах РФ оказывается адресная помощь. К примеру, сотрудникам таможенных органов, работающим на территориях новых регионов России, установлена надбавка в размере до 65% оклада.
"Конечно, надо поддержать людей", - отреагировал Путин, отметив, что Пикалев много раз бывал в новых регионах РФ и знает, какая там обстановка.
Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
День таможенника в России
Вчера, 01:40
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала