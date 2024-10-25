https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980141858.html

Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах

Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах - РИА Новости, 25.10.2024

Путин призвал поддержать сотрудников таможенной службы в новых регионах

Сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:49

2024-10-25T17:49

2024-10-25T17:49

россия

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудников таможенной службы в новых регионах РФ нужно поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым. В ходе встречи Пикалев рассказал Путину, что таможенникам и членам их семей в новых регионах РФ оказывается адресная помощь. К примеру, сотрудникам таможенных органов, работающим на территориях новых регионов России, установлена надбавка в размере до 65% оклада. "Конечно, надо поддержать людей", - отреагировал Путин, отметив, что Пикалев много раз бывал в новых регионах РФ и знает, какая там обстановка.

https://ria.ru/20241025/tamozhenniki-1979673985.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество