https://ria.ru/20241025/svo-1980114463.html

Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:49

2024-10-25T16:49

2024-10-25T16:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетанировал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html

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Уничтожение дроном танка ВСУ в курском приграничье Минобороны показывает кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к населенному пункту в приграничном районе Курской области. 2024-10-25T16:49 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, курская область, россия