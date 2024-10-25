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Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/svo-1980114463.html
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области
Минобороны России показало кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:49
2024-10-25T16:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетанировал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html
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Уничтожение дроном танка ВСУ в курском приграничье
Минобороны показывает кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к населенному пункту в приграничном районе Курской области.
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вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало уничтожение дроном танка ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения дроном танка ВСУ, пытавшегося прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка ВСУ сдетанировал", - говорится в сообщении.
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