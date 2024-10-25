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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.10.2024 (обновлено: 14:13 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980069942.html
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области, противник потерял около 30 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области, противник потерял около 30 человек, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области, противник потерял около 30 человек, сообщили в Минобороны России.
"Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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