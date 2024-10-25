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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области, противник потерял около 30 человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:02
2024-10-25T14:13
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курская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области, противник потерял около 30 человек, сообщили в Минобороны России."Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области