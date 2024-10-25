https://ria.ru/20241025/svo-1979984344.html

Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи

Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи - РИА Новости, 25.10.2024

Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи

Участники специальной военной операции во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:42

2024-10-25T10:42

2024-10-25T12:39

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Участники специальной военной операции во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации, сообщается в официальном Telegram-канале правительства. "Ранее военнослужащие, в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны. Решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих", — говорится в публикации.Соответствующее распоряжение уже подписано, добавили в пресс-службе, отметив, что оно будет действовать все время проведения специальной военной операции.Эта тема поднималась на одной из первых встреч министра обороны Андрея Белоусова с военкорами. Тогда Белоусов обратился к президенту с инициативой организовать обеспечение участников спецоперации, находящихся в отпуске, амбулаторными медицинскими услугами. По поручению главы государства Минздрав и Минобороны совместно проработали вопрос.

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html

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