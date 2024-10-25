Рейтинг@Mail.ru
Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 25.10.2024 (обновлено: 12:39 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1979984344.html
Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи
Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи - РИА Новости, 25.10.2024
Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи
Участники специальной военной операции во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:42
2024-10-25T12:39
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980004413_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_20150018959eb43685a01caa05d1752c.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Участники специальной военной операции во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации, сообщается в официальном Telegram-канале правительства. "Ранее военнослужащие, в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны. Решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих", — говорится в публикации.Соответствующее распоряжение уже подписано, добавили в пресс-службе, отметив, что оно будет действовать все время проведения специальной военной операции.Эта тема поднималась на одной из первых встреч министра обороны Андрея Белоусова с военкорами. Тогда Белоусов обратился к президенту с инициативой организовать обеспечение участников спецоперации, находящихся в отпуске, амбулаторными медицинскими услугами. По поручению главы государства Минздрав и Минобороны совместно проработали вопрос.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html
https://ria.ru/20241018/svo-1978656013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980004413_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_ff6e0049dda2d566a4645ea300105c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Россия
Правительство упростило участникам спецоперации доступ к медицинской помощи

Участники СВО смогут получать помощь в любом медучреждении во время отпуска

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник и участник специальной военной операции во время прохождения процедур
Медицинский работник и участник специальной военной операции во время прохождения процедур - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник и участник специальной военной операции во время прохождения процедур. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Участники специальной военной операции во время отпуска смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой государственной медицинской организации, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
"Ранее военнослужащие, в связи с отсутствием у них полисов ОМС, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны. Решение позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих", — говорится в публикации.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО
16 октября, 20:52
Соответствующее распоряжение уже подписано, добавили в пресс-службе, отметив, что оно будет действовать все время проведения специальной военной операции.
Эта тема поднималась на одной из первых встреч министра обороны Андрея Белоусова с военкорами. Тогда Белоусов обратился к президенту с инициативой организовать обеспечение участников спецоперации, находящихся в отпуске, амбулаторными медицинскими услугами. По поручению главы государства Минздрав и Минобороны совместно проработали вопрос.
Обвиняемая в мошенничестве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Приморье арестовали женщину, не возвращавшую долг матери участника СВО
18 октября, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала