https://ria.ru/20241025/sud-1980162664.html

Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу*

Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 25.10.2024

Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу*

Второй западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича*, причастного к... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:10

2024-10-25T19:10

2024-10-25T19:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, сообщили РИА Новости в следственных органах. "Суд признал Ярошевича* виновным в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ, три эпизода) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что приговор был вынесен заочно, дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 млрд рублей. Как было установлено в суде, в ходе совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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происшествия, россия, вооруженные силы украины