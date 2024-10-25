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Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 25.10.2024
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19:10 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/sud-1980162664.html
Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу*
Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу* - РИА Новости, 25.10.2024
Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу*
Второй западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича*, причастного к... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:10
2024-10-25T19:10
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, сообщили РИА Новости в следственных органах. "Суд признал Ярошевича* виновным в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ, три эпизода) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что приговор был вынесен заочно, дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 млрд рублей. Как было установлено в суде, в ходе совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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происшествия, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Военный суд заочно назначил пожизненный срок полковнику ВСУ Ярошевичу*

Военный суд заочно приговорил комбрига ВСУ Ярошевича к пожизненному сроку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича*, причастного к ракетным ударам по Белгородской области, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"Суд признал Ярошевича* виновным в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ, три эпизода) и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что приговор был вынесен заочно, дело слушалось в закрытом режиме.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего в лице Минобороны России на 1,3 млрд рублей.
Как было установлено в суде, в ходе совершенных Ярошевичем* террористических актов погибли и получили ранения гражданские лица, а размер причиненного имущественного вреда превысил 1,3 миллиарда рублей. Следствием установлено, что в 2022 году Ярошевич* находился на позиции вверенной ему бригады вблизи города Харькова. Действуя в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины, он отдавал незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ударов ракетами "Точка-У" по территории Белгородской области.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Защита обжаловала пожизненный приговор комбригу ВСУ Храпачу
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