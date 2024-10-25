https://ria.ru/20241025/sud-1979999202.html

Обвиняемому в убийстве женщины-таксиста в Коркино изберут меру пресечения

Обвиняемому в убийстве женщины-таксиста в Коркино изберут меру пресечения - РИА Новости, 25.10.2024

Обвиняемому в убийстве женщины-таксиста в Коркино изберут меру пресечения

Суд в пятницу изберет меру пресечения 17-летнему обвиняемому в убийстве женщины-таксиста, совершенном в среду вечером в Коркинском муниципальном округе... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:29

2024-10-25T11:29

2024-10-25T13:09

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

общество

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Суд в пятницу изберет меру пресечения 17-летнему обвиняемому в убийстве женщины-таксиста, совершенном в среду вечером в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского городского суда. "Суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что начало заседания в 14.30 (12.30 мск). Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.

https://ria.ru/20241025/balakovo-1979987347.html

https://ria.ru/20241022/rostov-1979308479.html

коркино

челябинская область

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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), общество, убийство женщины-таксиста в коркино