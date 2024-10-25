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Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024
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04:54 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/sud-1979952648.html
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих
Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:54
2024-10-25T04:54
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих наложил арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такую же меру предпринял в отношении порядка 15 квартир, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить до 23 января 2025 года срок наложенного ареста на имущество", - сказано в документах. Из документов следует, что речь идет о счетах в банках ВТБ и "Сбербанк", а также о жилых помещениях, находящихся в поселении Сосенское. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
https://ria.ru/20241025/sud-1979947201.html
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Дарья Буймова
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сбербанк россии, происшествия
Сбербанк России, Происшествия
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих

Суд арестовал более 70 счетов экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих наложил арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такую же меру предпринял в отношении порядка 15 квартир, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Продлить до 23 января 2025 года срок наложенного ареста на имущество", - сказано в документах.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих
Вчера, 03:19
Из документов следует, что речь идет о счетах в банках ВТБ и "Сбербанк", а также о жилых помещениях, находящихся в поселении Сосенское.
Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
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Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны
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