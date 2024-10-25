https://ria.ru/20241025/sud-1979952648.html

Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих

Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024

Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих

Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:54

2024-10-25T04:54

2024-10-25T04:54

сбербанк россии

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих наложил арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такую же меру предпринял в отношении порядка 15 квартир, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить до 23 января 2025 года срок наложенного ареста на имущество", - сказано в документах. Из документов следует, что речь идет о счетах в банках ВТБ и "Сбербанк", а также о жилых помещениях, находящихся в поселении Сосенское. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.

https://ria.ru/20241025/sud-1979947201.html

https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сбербанк россии, происшествия