https://ria.ru/20241025/sud-1979952648.html
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих
Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:54
2024-10-25T04:54
2024-10-25T04:54
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих наложил арест на денежные средства на более чем 70 банковских счетах, такую же меру предпринял в отношении порядка 15 квартир, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить до 23 января 2025 года срок наложенного ареста на имущество", - сказано в документах. Из документов следует, что речь идет о счетах в банках ВТБ и "Сбербанк", а также о жилых помещениях, находящихся в поселении Сосенское. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
https://ria.ru/20241025/sud-1979947201.html
https://ria.ru/20240930/demchik-1975485150.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, происшествия
Сбербанк России, Происшествия
Суд арестовал более 70 банковских счетов по делу Долгих
Суд арестовал более 70 счетов экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих