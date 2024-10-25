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Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024
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03:19 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/sud-1979947201.html
Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих
Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024
Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих
Суд в Москве наложил арест на порядка 160 драгоценностей, изъятых по делу бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:19
2024-10-25T03:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве наложил арест на порядка 160 драгоценностей, изъятых по делу бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих в рамках его уголовного дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что арест наложен на женские украшения из желтого, белого и красного золота: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы, которые были найдены при обыске. Представитель владелицы в суде выступил против продления срока наложения ареста на ювелирные изделия, указав, что та не является подозреваемой или обвиняемой. В документах указано, что, как полагает следствие, приобретение спорного имущества "осуществлено на денежные средства, которые могли быть получены преступным путем". Суд посчитал, что представленные следствием материалы свидетельствуют о взаимосвязи арестованного имущества с расследуемым уголовным делом, исходя из их стоимости и официального заработка. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих

Суд в Москве арестовал около 160 драгоценностей, изъятых по делу Долгих

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве наложил арест на порядка 160 драгоценностей, изъятых по делу бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих в рамках его уголовного дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что арест наложен на женские украшения из желтого, белого и красного золота: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы, которые были найдены при обыске.
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Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
1 августа, 03:17
Представитель владелицы в суде выступил против продления срока наложения ареста на ювелирные изделия, указав, что та не является подозреваемой или обвиняемой.
В документах указано, что, как полагает следствие, приобретение спорного имущества "осуществлено на денежные средства, которые могли быть получены преступным путем".
Суд посчитал, что представленные следствием материалы свидетельствуют о взаимосвязи арестованного имущества с расследуемым уголовным делом, исходя из их стоимости и официального заработка.
Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.
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