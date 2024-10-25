https://ria.ru/20241025/sud-1979947201.html

Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих

Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих - РИА Новости, 25.10.2024

Суд в Москве арестовал 160 драгоценностей по делу Долгих

Суд в Москве наложил арест на порядка 160 драгоценностей, изъятых по делу бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:19

2024-10-25T03:19

2024-10-25T03:19

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Москве наложил арест на порядка 160 драгоценностей, изъятых по делу бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих в рамках его уголовного дела, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что арест наложен на женские украшения из желтого, белого и красного золота: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы, которые были найдены при обыске. Представитель владелицы в суде выступил против продления срока наложения ареста на ювелирные изделия, указав, что та не является подозреваемой или обвиняемой. В документах указано, что, как полагает следствие, приобретение спорного имущества "осуществлено на денежные средства, которые могли быть получены преступным путем". Суд посчитал, что представленные следствием материалы свидетельствуют о взаимосвязи арестованного имущества с расследуемым уголовным делом, исходя из их стоимости и официального заработка. Игоря Долгих арестовали в ноябре 2022 года по статье о получении крупной взятки.

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва