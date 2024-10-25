https://ria.ru/20241025/subianto-1979973075.html
Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС
Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС
Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание президенту РФ Владимиру Путину направить своего специального представителя министерского уровня в Казань... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:38
2024-10-25T09:38
2024-10-25T09:38
в мире
индонезия
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владимир путин
прабово субианто
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание президенту РФ Владимиру Путину направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия в саммите БРИКС, заявило РИА Новости посольство РФ в Джакарте. "Отметили, что Президент Индонезии П.Субианто сдержал свое обещание, которое он дал Президенту Российской Федерации В.В.Путину в ходе их встречи в Москве в июле с.г., направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия во встрече лидеров стран-участниц БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" (22-24 октября)", - завили в посольстве. В диппредставительстве добавили, что Москва "высоко оценивает" итоги поездки министра иностранных дел Индонезии Сугионо в Россию, "в частности, включение Индонезии в список 13 стран-партнеров БРИКС - качественно новый формат взаимодействия с этой организацией". "Рады тому, что для Сугионо поездка в Казань стала первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства Индонезии. Надеемся, что он получил исключительно положительные впечатления как от саммита и состоявшихся "на его полях" двусторонних встреч с коллегами из государств Глобального Юга, так и от посещения Республики Татарстан, которая неизменно проявляет большое внимание развитию связей с индонезийскими партнерами", - подчеркнуло посольство. Российская дипмиссия также отметила, что расширение сотрудничества БРИКС со странами Глобального Юга и появление новых центров силы "будет способствовать становлению более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка". Ранее Сугионо на саммите БРИКС плюс выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС.
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html
https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, казань, владимир путин, прабово субианто, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индонезия, Россия, Казань, Владимир Путин, Прабово Субианто, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС
Посольство: Субианто направил министра на саммит в Казани, как обещал Путину
ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание президенту РФ Владимиру Путину направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия в саммите БРИКС, заявило РИА Новости посольство РФ в Джакарте.
"Отметили, что Президент Индонезии П.Субианто сдержал свое обещание, которое он дал Президенту Российской Федерации В.В.Путину в ходе их встречи в Москве
в июле с.г., направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия во встрече лидеров стран-участниц БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" (22-24 октября)", - завили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что Москва "высоко оценивает" итоги поездки министра иностранных дел Индонезии Сугионо в Россию, "в частности, включение Индонезии в список 13 стран-партнеров БРИКС - качественно новый формат взаимодействия с этой организацией".
"Рады тому, что для Сугионо поездка в Казань стала первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства Индонезии. Надеемся, что он получил исключительно положительные впечатления как от саммита и состоявшихся "на его полях" двусторонних встреч с коллегами из государств Глобального Юга, так и от посещения Республики Татарстан
, которая неизменно проявляет большое внимание развитию связей с индонезийскими партнерами", - подчеркнуло посольство.
Российская дипмиссия также отметила, что расширение сотрудничества БРИКС со странами Глобального Юга и появление новых центров силы "будет способствовать становлению более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка".
Ранее Сугионо на саммите БРИКС плюс выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС.