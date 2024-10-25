https://ria.ru/20241025/subianto-1979973075.html

Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС

Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Президент Индонезии сдержал данное Путину обещание о саммите БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание президенту РФ Владимиру Путину направить своего специального представителя министерского уровня в Казань... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:38

2024-10-25T09:38

2024-10-25T09:38

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саммит брикс в казани в 2024 году

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ДЖАКАРТА, 25 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто сдержал обещание президенту РФ Владимиру Путину направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия в саммите БРИКС, заявило РИА Новости посольство РФ в Джакарте. "Отметили, что Президент Индонезии П.Субианто сдержал свое обещание, которое он дал Президенту Российской Федерации В.В.Путину в ходе их встречи в Москве в июле с.г., направить своего специального представителя министерского уровня в Казань для участия во встрече лидеров стран-участниц БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" (22-24 октября)", - завили в посольстве. В диппредставительстве добавили, что Москва "высоко оценивает" итоги поездки министра иностранных дел Индонезии Сугионо в Россию, "в частности, включение Индонезии в список 13 стран-партнеров БРИКС - качественно новый формат взаимодействия с этой организацией". "Рады тому, что для Сугионо поездка в Казань стала первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства Индонезии. Надеемся, что он получил исключительно положительные впечатления как от саммита и состоявшихся "на его полях" двусторонних встреч с коллегами из государств Глобального Юга, так и от посещения Республики Татарстан, которая неизменно проявляет большое внимание развитию связей с индонезийскими партнерами", - подчеркнуло посольство. Российская дипмиссия также отметила, что расширение сотрудничества БРИКС со странами Глобального Юга и появление новых центров силы "будет способствовать становлению более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка". Ранее Сугионо на саммите БРИКС плюс выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС.

https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html

https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, россия, казань, владимир путин, прабово субианто, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году