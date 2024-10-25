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Снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
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16:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/stavka-1980121672.html
Снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, заявила Набиуллина
Снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
Снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, заявила Набиуллина
Мягкая денежно-кредитная политика не поможет компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь разгонит инфляционную спираль, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:40
2024-10-25T16:40
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мягкая денежно-кредитная политика не поможет компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь разгонит инфляционную спираль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. "При сильном дефиците физических ресурсов как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них, рост цен на конечную продукцию, это будет инфляционная спираль. Поэтому, конечно, вот кажущиеся с точки зрения отдельного предприятия простыми решения, они в рамках экономики ведут к обратным результатам", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли снижение ключевой ставки помочь компаниям увеличить производство. По словам Набиуллиной, у компании, которая получила "дешевые деньги", есть три варианта, на что их потратить - на привлечение дополнительной рабочей силы, повышение производительности или покупку импортного оборудования. Однако глава ЦБ отмечает, что свободных рук в экономике не осталось, для производства дополнительного отечественного оборудования также нужны работники, покупка импортного оборудования приведет к ослаблению курса рубля и проинфляционному эффекту. Она подчеркивает, что в ситуации, когда экономика находится в перегреве, когда безработица постоянно обновляет исторические минимумы, снижение ключевой ставки может помочь только отдельным компаниям увеличить производство. "Высокая инфляция где-то даже выгодна, делает беспроблемной жизнь компаниям, которые монополисты и где спрос не эластичен: вы повышаете цены, но все равно вашу цену покупают, и вы можете все переносить в цены, и за это будут платить граждане. Это будет просто развитие этих компаний, удержание их прибыли за счет доходов граждан. Поэтому на самом деле есть независимость Центрального банка, которая отвечает за ценовую стабильность в интересах граждан и бизнеса", - заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980108561.html
https://ria.ru/20240730/inflyatsiya-1962935648.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Ключевая ставка
Снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, заявила Набиуллина

Набиуллина: снижение ставки ЦБ не поможет компаниям, когда экономика в перегреве

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мягкая денежно-кредитная политика не поможет компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь разгонит инфляционную спираль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"При сильном дефиците физических ресурсов как сейчас, единственным результатом дешевого финансирования будет еще более острая конкуренция между компаниями за эти ресурсы, рост цен на них, рост цен на конечную продукцию, это будет инфляционная спираль. Поэтому, конечно, вот кажущиеся с точки зрения отдельного предприятия простыми решения, они в рамках экономики ведут к обратным результатам", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли снижение ключевой ставки помочь компаниям увеличить производство.
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По словам Набиуллиной, у компании, которая получила "дешевые деньги", есть три варианта, на что их потратить - на привлечение дополнительной рабочей силы, повышение производительности или покупку импортного оборудования. Однако глава ЦБ отмечает, что свободных рук в экономике не осталось, для производства дополнительного отечественного оборудования также нужны работники, покупка импортного оборудования приведет к ослаблению курса рубля и проинфляционному эффекту.
Она подчеркивает, что в ситуации, когда экономика находится в перегреве, когда безработица постоянно обновляет исторические минимумы, снижение ключевой ставки может помочь только отдельным компаниям увеличить производство.
"Высокая инфляция где-то даже выгодна, делает беспроблемной жизнь компаниям, которые монополисты и где спрос не эластичен: вы повышаете цены, но все равно вашу цену покупают, и вы можете все переносить в цены, и за это будут платить граждане. Это будет просто развитие этих компаний, удержание их прибыли за счет доходов граждан. Поэтому на самом деле есть независимость Центрального банка, которая отвечает за ценовую стабильность в интересах граждан и бизнеса", - заключила Набиуллина.
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