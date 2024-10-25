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ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
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13:56 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/stavka-1980066610.html
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:56
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре. ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле - сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, но уже лишь на 1 процентный пункт - до 19% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал, заявив, что допускает возможность дальнейшего повышения на ближайшем заседании. В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в сегодняшнем заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки

ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в декабре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре.
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле - сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, но уже лишь на 1 процентный пункт - до 19% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал, заявив, что допускает возможность дальнейшего повышения на ближайшем заседании.
В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в сегодняшнем заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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