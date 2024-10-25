https://ria.ru/20241025/stavka-1980066610.html
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:56
2024-10-25T13:56
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре. ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле - сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, но уже лишь на 1 процентный пункт - до 19% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал, заявив, что допускает возможность дальнейшего повышения на ближайшем заседании. В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в сегодняшнем заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки
ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в декабре
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании, то есть в декабре.
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле - сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, но уже лишь на 1 процентный пункт - до 19% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал, заявив, что допускает возможность дальнейшего повышения на ближайшем заседании.
В эту пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в сегодняшнем заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.