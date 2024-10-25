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ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке - РИА Новости, 25.10.2024
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13:55 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/stavka-1980066206.html
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке
ЦБ России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%, следует из среднесрочного... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:55
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ЦБ России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку — ожидаемо на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года. &quot;С учетом того, что с 1 января по 27 октября 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%&quot;, — добавил регулятор. При этом в среднем за год она теперь составит 17,5%.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 17-20% с 14-16%, на 2026 год — до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ЦБ России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку — ожидаемо на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года.
«

"С учетом того, что с 1 января по 27 октября 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%", — добавил регулятор. При этом в среднем за год она теперь составит 17,5%.

Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 17-20% с 14-16%, на 2026 год — до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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