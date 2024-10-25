https://ria.ru/20241025/stavka-1980066206.html

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке

ЦБ России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%, следует из среднесрочного... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:55

2024-10-25T13:55

2024-10-25T14:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ЦБ России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 16,9-17,4%, до конца года ждет ее в диапазоне 21-21,3%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку — ожидаемо на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум был 20%, на этом уровне ставка находилась в феврале-апреле 2022 года. "С учетом того, что с 1 января по 27 октября 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21-21,3%", — добавил регулятор. При этом в среднем за год она теперь составит 17,5%.Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 17-20% с 14-16%, на 2026 год — до 12-13% с 10-11%. На 2027 год ЦБ сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка