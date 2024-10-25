https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой - РИА Новости, 25.10.2024
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что ВСУ основным образом используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:43
2024-10-25T10:43
2024-10-25T10:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
илон маск
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что ВСУ основным образом используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены". Так бизнесмен отреагировал на пост в соцсети X американского спортивного комментатора Кита Олберманна, призвавшего немедленно арестовать Маска за работу "на стороне России". "Ольберманн достиг невозможного и вышел за пределы "полной отсталости". SpaceX - основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальное было уничтожено или заглушено русскими", - написал Маск. Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема. По его утверждению, России удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Украинские военные широко используют доступ в интернет через терминалы Маска в боевых действиях против России. Ранее в СМИ Запада признавали, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте. А в войсках РЭБ ВС РФ заявляли, что научно-технический задел российского ВПК позволяет включать применяемые ВСУ терминалы Starlink в список целей в зоне СВО. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
https://ria.ru/20240916/obstanovka-1972549242.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, илон маск, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, В мире
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой
Маск: ВСУ используют Starlink, так как другие средства связи были уничтожены
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X
, что ВСУ основным образом используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".
Так бизнесмен отреагировал на пост в соцсети X американского спортивного комментатора Кита Олберманна, призвавшего немедленно арестовать Маска за работу "на стороне России".
"Ольберманн достиг невозможного и вышел за пределы "полной отсталости". SpaceX - основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальное было уничтожено или заглушено русскими", - написал Маск.
Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России
заглушить спутниковую связь Starlink на Украине
, и признал, что это серьезная проблема. По его утверждению, России удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Украинские военные широко используют доступ в интернет через терминалы Маска в боевых действиях против России.
Ранее в СМИ Запада признавали, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте.
А в войсках РЭБ ВС РФ заявляли, что научно-технический задел российского ВПК позволяет включать применяемые ВСУ терминалы Starlink в список целей в зоне СВО.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.