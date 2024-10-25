https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html

Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой

Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой - РИА Новости, 25.10.2024

Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что ВСУ основным образом используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:43

2024-10-25T10:43

2024-10-25T10:43

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что ВСУ основным образом используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены". Так бизнесмен отреагировал на пост в соцсети X американского спортивного комментатора Кита Олберманна, призвавшего немедленно арестовать Маска за работу "на стороне России". "Ольберманн достиг невозможного и вышел за пределы "полной отсталости". SpaceX - основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальное было уничтожено или заглушено русскими", - написал Маск. Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема. По его утверждению, России удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink. Украинские военные широко используют доступ в интернет через терминалы Маска в боевых действиях против России. Ранее в СМИ Запада признавали, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте. А в войсках РЭБ ВС РФ заявляли, что научно-технический задел российского ВПК позволяет включать применяемые ВСУ терминалы Starlink в список целей в зоне СВО. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html

https://ria.ru/20240916/obstanovka-1972549242.html

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россия, украина, илон маск, вооруженные силы украины, в мире