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Белый дом подтвердил неизменность позиции США по дальнобойным ударам ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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20:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ssha-1980182742.html
Белый дом подтвердил неизменность позиции США по дальнобойным ударам ВСУ
Белый дом подтвердил неизменность позиции США по дальнобойным ударам ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Белый дом подтвердил неизменность позиции США по дальнобойным ударам ВСУ
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу подтвердил, что политика США в отношении дальнобойных ударов ВСУ по целям внутри России остается... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:46
2024-10-25T20:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу подтвердил, что политика США в отношении дальнобойных ударов ВСУ по целям внутри России остается неизменной. По его словам, в ходе консультаций с союзниками, включая Великобританию, Германию и Францию, США продолжают обсуждать потребности Украины на поле боя, однако изменений в политике на этот счет пока не предусмотрено. "С точки зрения Соединенных Штатов, изменений в нашей политике по нанесению дальнобойных ударов для поражения целей глубоко внутри территории России нет", - заявил представительамериканской администрации. Чиновник добавил, что президент США Джо Байден встретился с лидерами стран "четверки" на прошлой неделе во время визита в Германию, где продолжил вести переговоры по координации усилий в части поддержки Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978540083.html
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Белый дом подтвердил неизменность позиции США по дальнобойным ударам ВСУ

Кирби: позиция США по дальнобойным ударам ВСУ вглубь России остается неизменной

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу подтвердил, что политика США в отношении дальнобойных ударов ВСУ по целям внутри России остается неизменной.
По его словам, в ходе консультаций с союзниками, включая Великобританию, Германию и Францию, США продолжают обсуждать потребности Украины на поле боя, однако изменений в политике на этот счет пока не предусмотрено.
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"С точки зрения Соединенных Штатов, изменений в нашей политике по нанесению дальнобойных ударов для поражения целей глубоко внутри территории России нет", - заявил представительамериканской администрации.
Чиновник добавил, что президент США Джо Байден встретился с лидерами стран "четверки" на прошлой неделе во время визита в Германию, где продолжил вести переговоры по координации усилий в части поддержки Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты
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В миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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