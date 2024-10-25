https://ria.ru/20241025/ssha-1979946793.html

Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине

Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине

Никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в Соединенных Штатах Америки не произойдет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:11

2024-10-25T03:11

2024-10-25T03:11

в мире

сша

украина

америка

михаил ходаренок

владимир зеленский

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в Соединенных Штатах Америки не произойдет, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "У нас в обществе, порой, бытует мнение, что как будто бы на следующий день после выборов в США все изменится. Мое мнение, что никаких существенных переворотов не в геополитических, не в геостратегических оценках ситуации, а также в векторах политики, устремленной в будущее, не случится, независимо от того, кто из двух кандидатов выиграет выборы в Америке", - сказал Ходаренок. По его словам, для разрешения украинского кризиса не имеет большого значения, кто в результате выборов окажется в Белом доме - Дональд Трамп или Камала Харрис. "Основные тенденции разрешения украинского кризиса синхронизированы и согласованы, какой бы ни была администрация президента в США: республиканской или демократической. А все остальное относится к предвыборной политической риторике", - отметил эксперт. Но, при этом, собеседник не исключил, что возможны определенные девиации в политике США, направленные в ту или иную сторону. "Тем не менее, в политическом истеблишменте США генеральная линия относительно того, что как-то необходимо разрешать украинский кризис, сохранится. Очевидно, что Америка будет искать выход из сложившейся ситуации на приемлемых для себя условиях", - считает Ходаренок. Кроме того, эксперт также связал факты прибытия министра обороны США Ллойда Остина в Киев и последующее заявление Владимира Зеленского касательно того, что "пора прекращать удары по объектам энергетической системы обеих сторон". "Это говорит о том, что Зеленскому сделали определенные намеки на счет его воинствующей позиции по конфликту на Украине", - сказал собеседник. Ходаренок также добавил, что задача любой из двух администраций, которая придет к власти и займет 20 января Белый дом, это – "привести украинского лидера во вменяемое состояние". "А если этого не удастся сделать, то, вполне возможно, произойдет замена военно-политического руководства в Киеве", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html

https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, америка, михаил ходаренок, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024