https://ria.ru/20241025/ssha-1979946793.html
Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине
Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине
Никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в Соединенных Штатах Америки не произойдет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:11
2024-10-25T03:11
2024-10-25T03:11
в мире
сша
украина
америка
михаил ходаренок
владимир зеленский
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в Соединенных Штатах Америки не произойдет, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. "У нас в обществе, порой, бытует мнение, что как будто бы на следующий день после выборов в США все изменится. Мое мнение, что никаких существенных переворотов не в геополитических, не в геостратегических оценках ситуации, а также в векторах политики, устремленной в будущее, не случится, независимо от того, кто из двух кандидатов выиграет выборы в Америке", - сказал Ходаренок. По его словам, для разрешения украинского кризиса не имеет большого значения, кто в результате выборов окажется в Белом доме - Дональд Трамп или Камала Харрис. "Основные тенденции разрешения украинского кризиса синхронизированы и согласованы, какой бы ни была администрация президента в США: республиканской или демократической. А все остальное относится к предвыборной политической риторике", - отметил эксперт. Но, при этом, собеседник не исключил, что возможны определенные девиации в политике США, направленные в ту или иную сторону. "Тем не менее, в политическом истеблишменте США генеральная линия относительно того, что как-то необходимо разрешать украинский кризис, сохранится. Очевидно, что Америка будет искать выход из сложившейся ситуации на приемлемых для себя условиях", - считает Ходаренок. Кроме того, эксперт также связал факты прибытия министра обороны США Ллойда Остина в Киев и последующее заявление Владимира Зеленского касательно того, что "пора прекращать удары по объектам энергетической системы обеих сторон". "Это говорит о том, что Зеленскому сделали определенные намеки на счет его воинствующей позиции по конфликту на Украине", - сказал собеседник. Ходаренок также добавил, что задача любой из двух администраций, которая придет к власти и займет 20 января Белый дом, это – "привести украинского лидера во вменяемое состояние". "А если этого не удастся сделать, то, вполне возможно, произойдет замена военно-политического руководства в Киеве", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html
https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, америка, михаил ходаренок, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Америка, Михаил Ходаренок, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил влияние выборов на политику США по Украине
Эксперт: радикальных изменений в политике США на Украине после выборов не будет
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никаких радикальных изменений в политике США по отношению к конфликту на Украине после выборов в Соединенных Штатах Америки не произойдет, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
"У нас в обществе, порой, бытует мнение, что как будто бы на следующий день после выборов в США все изменится. Мое мнение, что никаких существенных переворотов не в геополитических, не в геостратегических оценках ситуации, а также в векторах политики, устремленной в будущее, не случится, независимо от того, кто из двух кандидатов выиграет выборы в Америке", - сказал Ходаренок.
По его словам, для разрешения украинского кризиса не имеет большого значения, кто в результате выборов окажется в Белом доме - Дональд Трамп
или Камала Харрис
.
"Основные тенденции разрешения украинского кризиса синхронизированы и согласованы, какой бы ни была администрация президента в США: республиканской или демократической. А все остальное относится к предвыборной политической риторике", - отметил эксперт.
Но, при этом, собеседник не исключил, что возможны определенные девиации в политике США, направленные в ту или иную сторону.
"Тем не менее, в политическом истеблишменте США генеральная линия относительно того, что как-то необходимо разрешать украинский кризис, сохранится. Очевидно, что Америка
будет искать выход из сложившейся ситуации на приемлемых для себя условиях", - считает Ходаренок.
Кроме того, эксперт также связал факты прибытия министра обороны США Ллойда Остина
в Киев
и последующее заявление Владимира Зеленского
касательно того, что "пора прекращать удары по объектам энергетической системы обеих сторон".
"Это говорит о том, что Зеленскому сделали определенные намеки на счет его воинствующей позиции по конфликту на Украине", - сказал собеседник.
Ходаренок также добавил, что задача любой из двух администраций, которая придет к власти и займет 20 января Белый дом, это – "привести украинского лидера во вменяемое состояние".
"А если этого не удастся сделать, то, вполне возможно, произойдет замена военно-политического руководства в Киеве", - подчеркнул эксперт.