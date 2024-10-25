https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980173107.html

"Они не защищаются". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Они не защищаются". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2024

"Они не защищаются". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские военные находятся в критическом положении под Курахово, их оборона ослабла, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:32

2024-10-25T19:32

2024-10-25T21:23

специальная военная операция на украине

россия

в мире

угледар

авдеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские военные находятся в критическом положении под Курахово, их оборона ослабла, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Похоже, что украинское сопротивление в этом кармане (под Курахово. — Прим. ред.) ослабло, а моральный дух среди солдат, по-видимому, сломлен", — отметил он.По словам эксперта, украинские военные осознают, что они окружены. Эти бригады потеряли надежду, что украинская армия сможет их освободить, пояснил аналитик."Они больше не защищаются с какой-либо энергией, они, вероятно, испытывают недостаток припасов. Такова ситуация", — резюмировал Меркурис.В Минобороны России 3 октября заявили, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. В феврале российские силы установили полный контроль над Авдеевкой, сообщало ведомство.Как заявлял ранее глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.Курахово (Донецкое направление) — город, имеющий оперативно-стратегическое значение, находится к западу от Марьинки и Красногоровки. Его взятие создает угрозу для украинских войск сразу на двух направлениях. С одной стороны, российская армия сможет окружить угледарскую группировку ВСУ, удерживающую позиции южнее. Освобождение города также значительно усложнит снабжение украинских сил, а если его удастся совместить с прорывом к Константиновке за Парасковиевкой, то положение ВСУ может стать критическим. Параллельно продвижение к Курахово угрожает украинским войскам, занимающим позиции к северу от этого населенного пункта, но здесь продвижению мешает Кураховское водохранилище. В долгосрочной перспективе освобождение Курахово открывает путь на запад и юго-запад — к селу Богатырь и Великой Новоселке соответственно.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html

россия

угледар

авдеевка

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россия, в мире, угледар, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины