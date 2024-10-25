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Спецназ группировки "Центр" получил госнаграды на "Саур-Могиле" - РИА Новости, 25.10.2024
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Спецназ группировки "Центр" получил госнаграды на "Саур-Могиле"
Спецназ группировки "Центр" получил госнаграды на "Саур-Могиле" - РИА Новости, 25.10.2024
Спецназ группировки "Центр" получил госнаграды на "Саур-Могиле"
Военнослужащих спецподразделений группировки "Центр" в день профессионального праздника наградили госнаградами у памятника "Саур-Могила" в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:29
2024-10-25T05:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Военнослужащих спецподразделений группировки "Центр" в день профессионального праздника наградили госнаградами у памятника "Саур-Могила" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. День подразделений спецназначения отмечается в России 24 октября. "В день подразделений специального назначения Российской Федерации на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск "Центр" государственными наградами", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащим были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством", "Мужества", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "За спасение погибавших". Кроме того, офицеры, проявившие личное мужество, получили именное оружие - пистолеты Ярыгина. После награждения спецназовцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев. "Работа военнослужащих спецназа требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - рассказали в МО РФ. Командир роты с позывным "Вираж" рассказал, что уже 24 года служит в спецназе, сейчас он выполняет задачи в подразделении обеспечения связи переднего края. За какие боевые эпизоды удостоился награды, он не рассказал, потому что о задачах, которые выполняет его подразделение, "обычно на камеру не рассказывают" и предпочёл оставить это секретом.
https://ria.ru/20240630/nagrazhdenie-1956399073.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Спецназ группировки "Центр" получил госнаграды на "Саур-Могиле"

Минобороны: спецназовцев группировки "Центр" наградили у памятника "Саур-Могила"

© РИА Новости / Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс Саур-Могила
Мемориальный комплекс Саур-Могила - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Надежда Чичерова
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Мемориальный комплекс Саур-Могила. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Военнослужащих спецподразделений группировки "Центр" в день профессионального праздника наградили госнаградами у памятника "Саур-Могила" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
День подразделений спецназначения отмечается в России 24 октября.
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"В день подразделений специального назначения Российской Федерации на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих подразделений специального назначения группировки войск "Центр" государственными наградами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащим были вручены ордена "За заслуги перед Отечеством", "Мужества", знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу", "За храбрость", "Суворова", "За спасение погибавших". Кроме того, офицеры, проявившие личное мужество, получили именное оружие - пистолеты Ярыгина.
После награждения спецназовцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев.
"Работа военнослужащих спецназа требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн, выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами", - рассказали в МО РФ.
Командир роты с позывным "Вираж" рассказал, что уже 24 года служит в спецназе, сейчас он выполняет задачи в подразделении обеспечения связи переднего края. За какие боевые эпизоды удостоился награды, он не рассказал, потому что о задачах, которые выполняет его подразделение, "обычно на камеру не рассказывают" и предпочёл оставить это секретом.
Награждение артиллеристов группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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