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Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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05:09 25.10.2024 (обновлено: 09:22 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:09
2024-10-25T09:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны. "Организовал две огневые засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и "Казаки", двигался в нашем направлении. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил", – приводит ведомство слова командира взвода морской пехоты с позывным Коловрат.Наводчик — оператор БТР-82А с позывным Каспер, в свою очередь, рассказал, как им удалось уничтожить сразу три украинских броневика, которые не заметили засады. &quot;Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась&quot;, — сказал Каспер.В Минобороны отметили, что благодаря активным действиям морпехов противник ежедневно несет потери и отступает с захваченной территории в Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысячи солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html
https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html
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Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Российские военные Черноморского флота группировки войск "Север" разбили в курском приграничье колонну из 20 единиц техники ВСУ со Stryker, MaxxPro и "Казаками", рассказал командир взвода морпехов с позывным "Коловрат". Минобороны публикует кадры с тем, что осталось от вражеской техники.
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безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Морпехи ЧФ уничтожили 20 единиц техники противника в Курской области

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны.
"Организовал две огневые засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и "Казаки", двигался в нашем направлении. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил", – приводит ведомство слова командира взвода морской пехоты с позывным Коловрат.
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Наводчик — оператор БТР-82А с позывным Каспер, в свою очередь, рассказал, как им удалось уничтожить сразу три украинских броневика, которые не заметили засады.
«

"Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась", — сказал Каспер.

В Минобороны отметили, что благодаря активным действиям морпехов противник ежедневно несет потери и отступает с захваченной территории в Курской области.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысячи солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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