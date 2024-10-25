https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html

Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:09

2024-10-25T05:09

2024-10-25T09:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны. "Организовал две огневые засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и "Казаки", двигался в нашем направлении. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил", – приводит ведомство слова командира взвода морской пехоты с позывным Коловрат.Наводчик — оператор БТР-82А с позывным Каспер, в свою очередь, рассказал, как им удалось уничтожить сразу три украинских броневика, которые не заметили засады. "Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась", — сказал Каспер.В Минобороны отметили, что благодаря активным действиям морпехов противник ежедневно несет потери и отступает с захваченной территории в Курской области.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысячи солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241024/zhiteli-1979910633.html

https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная в Курской области техника ВСУ Российские военные Черноморского флота группировки войск "Север" разбили в курском приграничье колонну из 20 единиц техники ВСУ со Stryker, MaxxPro и "Казаками", рассказал командир взвода морпехов с позывным "Коловрат". Минобороны публикует кадры с тем, что осталось от вражеской техники. 2024-10-25T05:09 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины