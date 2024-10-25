Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ уничтожили 20 единиц техники противника в Курской области
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Морпехи Черноморского флота уничтожили в курском приграничье колонну техники ВСУ из 20 единиц, рассказали в Минобороны.
"Организовал две огневые засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и "Казаки", двигался в нашем направлении. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил", – приводит ведомство слова командира взвода морской пехоты с позывным Коловрат.
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Наводчик — оператор БТР-82А с позывным Каспер, в свою очередь, рассказал, как им удалось уничтожить сразу три украинских броневика, которые не заметили засады.
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"Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась", — сказал Каспер.
В Минобороны отметили, что благодаря активным действиям морпехов противник ежедневно несет потери и отступает с захваченной территории в Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 24 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 26 тысячи солдат, 176 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.