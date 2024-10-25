https://ria.ru/20241025/sovfed-1979961336.html
В Совфеде оценили роль России в построении многополярного мира
В Совфеде оценили роль России в построении многополярного мира - РИА Новости, 25.10.2024
В Совфеде оценили роль России в построении многополярного мира
БРИКС является очень привлекательным сообществом для стран, стремящихся к развитию и продвижению вперед, саммит в Казани показал роль России в построении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:47
2024-10-25T07:47
2024-10-25T07:47
в мире
россия
казань
бразилия
екатерина алтабаева
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. БРИКС является очень привлекательным сообществом для стран, стремящихся к развитию и продвижению вперед, саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Многополярный мир создается на наших глазах. Это (саммит – ред.) событие для всех в мире, но важно прежде всего для россиян, потому что четко определена роль России в этом процессе. Это важный сигнал как для дружественных нам стран, так и для противников. Потому что мы понимаем, что это очень сильное и серьезное сообщество, созданное не против кого то, а сообщество государств, которые хотят сотрудничать для собственного блага, для продвижения вперед. Дружить против кого-то – это наши противники, а дружить для того, чтобы развиваться – это прежде всего Россия. Это очень привлекательное сообщество", - сказала Алтабаева. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241025/putin-1979960570.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казань, бразилия, екатерина алтабаева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Екатерина Алтабаева, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Совфеде оценили роль России в построении многополярного мира
Алтабаева: саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. БРИКС является очень привлекательным сообществом для стран, стремящихся к развитию и продвижению вперед, саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Многополярный мир создается на наших глазах. Это (саммит – ред.) событие для всех в мире, но важно прежде всего для россиян, потому что четко определена роль России в этом процессе. Это важный сигнал как для дружественных нам стран, так и для противников. Потому что мы понимаем, что это очень сильное и серьезное сообщество, созданное не против кого то, а сообщество государств, которые хотят сотрудничать для собственного блага, для продвижения вперед. Дружить против кого-то – это наши противники, а дружить для того, чтобы развиваться – это прежде всего Россия. Это очень привлекательное сообщество", - сказала Алтабаева.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.