https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html

На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело

На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело - РИА Новости, 25.10.2024

На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело

Следователи СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, на него завели... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:42

2024-10-25T12:42

2024-10-25T15:40

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

главное управление обустройства войск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, на него завели уголовное дело и объявили в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве напомнили, что ГВСУ СК РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона" ("СУ МР"), принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов."В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО "СУ МР", общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей. С учетом собранных по делу доказательств в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980020358.html

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск