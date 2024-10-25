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На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело - РИА Новости, 25.10.2024
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12:42 25.10.2024 (обновлено: 15:40 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html
На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело
На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело - РИА Новости, 25.10.2024
На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело
Следователи СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, на него завели... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:42
2024-10-25T15:40
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
главное управление обустройства войск
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, на него завели уголовное дело и объявили в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве напомнили, что ГВСУ СК РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона" ("СУ МР"), принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов."В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО "СУ МР", общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей. С учетом собранных по делу доказательств в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980020358.html
россия
московская область (подмосковье)
балашиха
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Главное управление обустройства войск
На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело

СК: к хищению недвижимости Минобороны на ₽244 млн причастен бизнесмен Овчинников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, на него завели уголовное дело и объявили в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве напомнили, что ГВСУ СК РФ расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона" ("СУ МР"), принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.
"В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО "СУ МР", общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей. С учетом собранных по делу доказательств в отношении Овчинникова возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск", - сказали в ведомстве.
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Вчера, 12:29
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)БалашихаСледственный комитет России (СК РФ)Главное управление обустройства войск
 
 
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