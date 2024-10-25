https://ria.ru/20241025/sk-1980002570.html

В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления

В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления - РИА Новости, 25.10.2024

В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления

Почти 440 военнослужащих ВСУ осуждены в России за преступления, из них 58 - пожизненно, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:41

2024-10-25T11:41

2024-10-25T12:04

россия

луганск

киев

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 440 военнослужащих ВСУ осуждены в России за преступления, из них 58 - пожизненно, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Он заслушал доклады подчиненных о работе по установлению обстоятельств преступлений Киева, а также о работе следственных подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев доложил о проведенном анализе правоприменительной практики на территории новых регионов. На данный момент на основании доказательств 438 военнослужащих ВСУ осуждены, из них 58 – к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html

россия

луганск

киев

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россия, луганск, киев, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество