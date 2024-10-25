https://ria.ru/20241025/sk-1980002570.html
В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления
В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления - РИА Новости, 25.10.2024
В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления
Почти 440 военнослужащих ВСУ осуждены в России за преступления, из них 58 - пожизненно, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
2024-10-25T12:04
россия
луганск
киев
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 440 военнослужащих ВСУ осуждены в России за преступления, из них 58 - пожизненно, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Он заслушал доклады подчиненных о работе по установлению обстоятельств преступлений Киева, а также о работе следственных подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев доложил о проведенном анализе правоприменительной практики на территории новых регионов. На данный момент на основании доказательств 438 военнослужащих ВСУ осуждены, из них 58 – к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html
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россия, луганск, киев, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Луганск, Киев, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В СК России сообщили об осуждении почти 440 военных ВСУ за преступления
СК РФ сообщил об осуждении почти 440 военных ВСУ, из которых 58 - пожизненно