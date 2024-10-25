https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов

В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов - РИА Новости, 25.10.2024

В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов

Тело женщины с многочисленными следами от укусов животных нашли на улице Драгушиной в городе Кимовск Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:09

2024-10-25T10:09

2024-10-25T10:10

происшествия

кимовск

тульская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Тело женщины с многочисленными следами от укусов животных нашли на улице Драгушиной в городе Кимовск Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону. "В следственном отделе по городу Донскому следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на улице Драгушиной в городе Кимовске тела женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html

кимовск

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происшествия, кимовск, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)