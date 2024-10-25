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В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов - РИА Новости, 25.10.2024
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10:09 25.10.2024 (обновлено: 10:10 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html
В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов
В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов - РИА Новости, 25.10.2024
В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов
Тело женщины с многочисленными следами от укусов животных нашли на улице Драгушиной в городе Кимовск Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:09
2024-10-25T10:10
происшествия
кимовск
тульская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Тело женщины с многочисленными следами от укусов животных нашли на улице Драгушиной в городе Кимовск Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону. "В следственном отделе по городу Донскому следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на улице Драгушиной в городе Кимовске тела женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.
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кимовск
тульская область
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происшествия, кимовск, тульская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кимовск, Тульская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов

СК: в Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Тело женщины с многочисленными следами от укусов животных нашли на улице Драгушиной в городе Кимовск Тульской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
"В следственном отделе по городу Донскому следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на улице Драгушиной в городе Кимовске тела женщины без признаков жизни с многочисленными следами от укусов животных по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.
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ПроисшествияКимовскТульская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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