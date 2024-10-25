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Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 25.10.2024
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18:58 25.10.2024 (обновлено: 19:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/sizo-1980161159.html
Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО
Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 25.10.2024
Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО
Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин заключен под стражу по делу о получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:58
2024-10-25T19:04
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин заключен под стражу по делу о получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рената Ягудина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (Получение взятки) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Ягудину стражу по 16.12.2024", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что Ягудин в августе этого года прибыл на производство ООО "Фавор-Гарант" и узнал о желании коммерсантов в ближайшее время заключить государственный контракт с СПб ГКУ "Организатор перевозок" на поставку информационных лайтпостеров на остановочные павильоны. Далее через посредника он потребовал передать ему взятку в размере 3,5 миллиона рублей за общее покровительство коммерческой деятельности фирмы. Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что 23 октября Ягудин в своем автомобиле получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Во время передачи взятки чиновник находился в своем автомобиле, а когда увидел "приближающихся к нему сотрудников регионального управления ФСБ России, выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан". Добавлялось, что следователями был проведен обыск по месту проживания Ягудина, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения. В пресс-службе судов города сообщили, что 24 октября Ягудину было предъявлено обвинение, вину он признал частично.
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Задержание за взятку зампреда комитета по транспорту Петербурга Рената Ягудина
Зампред комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин задержан за взятку в 2,5 млн рублей, сообщают в городском главке СК. По версии следствия, не позднее сентября Ягудин договорился со своим знакомым о получении через него взятки от представителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Следователями проведен обыск по месту проживания чиновника, изъяты денежные средства в сумме около 30 млн в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО

Зампреда комитета по транспорту Петербурга заключили в СИЗО по делу о взятках

© ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуРенат Ягудин во время допроса. Кадр видео
Ренат Ягудин во время допроса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Ренат Ягудин во время допроса. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Ренат Ягудин заключен под стражу по делу о получении взятки в 2,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рената Ягудина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 (Получение взятки) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Ягудину стражу по 16.12.2024", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что Ягудин в августе этого года прибыл на производство ООО "Фавор-Гарант" и узнал о желании коммерсантов в ближайшее время заключить государственный контракт с СПб ГКУ "Организатор перевозок" на поставку информационных лайтпостеров на остановочные павильоны. Далее через посредника он потребовал передать ему взятку в размере 3,5 миллиона рублей за общее покровительство коммерческой деятельности фирмы.
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что 23 октября Ягудин в своем автомобиле получил через посредника взятку в размере 2,5 миллиона рублей в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия. Во время передачи взятки чиновник находился в своем автомобиле, а когда увидел "приближающихся к нему сотрудников регионального управления ФСБ России, выбросил полученные им деньги на проезжую часть и попытался скрыться на указанном автомобиле, однако впоследствии был задержан". Добавлялось, что следователями был проведен обыск по месту проживания Ягудина, в ходе которого изъяты денежные средства в сумме около 30 миллионов в рублях и иностранной валюте, а также дорогостоящие ювелирные украшения.
В пресс-службе судов города сообщили, что 24 октября Ягудину было предъявлено обвинение, вину он признал частично.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
24 октября, 20:05
 
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