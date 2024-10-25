https://ria.ru/20241025/simonyan-1980132452.html

Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы

Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы - РИА Новости, 25.10.2024

Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в Telegram-канале данные газеты Neue Zürcher... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:40

швейцария

маргарита симоньян

в мире

россия

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в Telegram-канале данные газеты Neue Zürcher Zeitung об охватах аудитории RT в Швейцарии. Она привела фрагменты из статьи, в которой газета называет RT "одним из крупнейших дезинформационных порталов в Швейцарии". Телеканал, пишет издание, также продвигает свои тексты в соцсетях и таким образом охватывает людей, которые не ищут его контент специально. "Медиаисследователь Роман Горбик говорит: "Цель RT не в том, чтобы охватить большинство швейцарцев". Стратегически Кремлю интереснее возбудить своей точкой зрения небольшую группу людей. "RT создает лазейку для [распространения] односторонних, пророссийских идей. Больше ничего и не требуется". Раньше Швейцария придавала большее значение свободе выражения мнений, чем риску дезинформации. Однако если звук российской пропаганды станет громче, вопрос о контрмерах встанет снова", — процитировала главред публикацию NZZ. "Запретить RT — план надежный, как швейцарские часы".Как отмечает NZZ, RT недавно запустил на своей платформе раздел, посвященный Швейцарии, и с начала года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023-й. Причем уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ.

https://ria.ru/20240920/smi-1973914074.html

https://ria.ru/20240914/smi-1972670157.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, маргарита симоньян, в мире, россия, телеканал rt