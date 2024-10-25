https://ria.ru/20241025/simonyan-1980132452.html
Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы
Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы - РИА Новости, 25.10.2024
Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в Telegram-канале данные газеты Neue Zürcher... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:10
2024-10-25T17:10
2024-10-25T17:40
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в Telegram-канале данные газеты Neue Zürcher Zeitung об охватах аудитории RT в Швейцарии. Она привела фрагменты из статьи, в которой газета называет RT "одним из крупнейших дезинформационных порталов в Швейцарии". Телеканал, пишет издание, также продвигает свои тексты в соцсетях и таким образом охватывает людей, которые не ищут его контент специально. "Медиаисследователь Роман Горбик говорит: "Цель RT не в том, чтобы охватить большинство швейцарцев". Стратегически Кремлю интереснее возбудить своей точкой зрения небольшую группу людей. "RT создает лазейку для [распространения] односторонних, пророссийских идей. Больше ничего и не требуется". Раньше Швейцария придавала большее значение свободе выражения мнений, чем риску дезинформации. Однако если звук российской пропаганды станет громче, вопрос о контрмерах встанет снова", — процитировала главред публикацию NZZ. "Запретить RT — план надежный, как швейцарские часы".Как отмечает NZZ, RT недавно запустил на своей платформе раздел, посвященный Швейцарии, и с начала года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023-й. Причем уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ.
https://ria.ru/20240920/smi-1973914074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швейцария, маргарита симоньян, в мире, россия, телеканал rt
Швейцария, Маргарита Симоньян, В мире, Россия, Телеканал RT
Симоньян иронично назвала план запретить RT надежным, как швейцарские часы
Симоньян назвала план запретить RT в Швейцарии надежным, как швейцарские часы
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в Telegram-канале
данные газеты Neue Zürcher Zeitung об охватах аудитории RT в Швейцарии.
Она привела фрагменты из статьи, в которой газета называет RT "одним из крупнейших дезинформационных порталов в Швейцарии". Телеканал, пишет издание, также продвигает свои тексты в соцсетях и таким образом охватывает людей, которые не ищут его контент специально.
"Медиаисследователь Роман Горбик говорит: "Цель RT не в том, чтобы охватить большинство швейцарцев". Стратегически Кремлю интереснее возбудить своей точкой зрения небольшую группу людей. "RT создает лазейку для [распространения] односторонних, пророссийских идей. Больше ничего и не требуется". Раньше Швейцария придавала большее значение свободе выражения мнений, чем риску дезинформации. Однако если звук российской пропаганды станет громче, вопрос о контрмерах встанет снова", — процитировала главред публикацию NZZ.
«
"Запретить RT — план надежный, как швейцарские часы".
Маргарита Симоньян
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT
Как отмечает NZZ, RT недавно запустил на своей платформе раздел, посвященный Швейцарии, и с начала года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023-й. Причем уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ.