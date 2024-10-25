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Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить - РИА Новости, 25.10.2024
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16:07 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/shtraf-1980107342.html
Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить
Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить - РИА Новости, 25.10.2024
Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить
Штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей предлагается повысить с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков - с 5 до 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:07
2024-10-25T16:07
общество
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей предлагается повысить с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков - с 5 до 30 тысяч рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Проект федерального закона с изменениями в КоАП разместил на публичное обсуждение Минтранс. Документом предлагается: увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с 5 до 30 тысяч рублей для грузовых авто", - говорится в сообщении. Также планируется ввести штраф и для иностранных перевозчиков. В случае неоплаты проезда по платным трассам России штраф составит для них 50 тысяч рублей. Кроме того, предлагается отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. "Инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители - погашают только штраф, но не задолженность за проезд", - пояснили в министерстве. По мнению ведомства, изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и эффективнее развивать транспортную инфраструктуру.
https://ria.ru/20241010/shtrafy-1977345031.html
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общество, россия
Общество, Россия
Штраф за неоплату проезда по платным дорогам могут повысить

Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей предлагается повысить с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков - с 5 до 30 тысяч рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Проект федерального закона с изменениями в КоАП разместил на публичное обсуждение Минтранс. Документом предлагается: увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с 5 до 30 тысяч рублей для грузовых авто", - говорится в сообщении.
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Также планируется ввести штраф и для иностранных перевозчиков. В случае неоплаты проезда по платным трассам России штраф составит для них 50 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.
"Инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители - погашают только штраф, но не задолженность за проезд", - пояснили в министерстве.
По мнению ведомства, изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и эффективнее развивать транспортную инфраструктуру.
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