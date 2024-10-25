https://ria.ru/20241025/sholts--1980136113.html

Шольц не изменит решения по Taurus из-за слухов о военных КНДР

Шольц не изменит решения по Taurus из-за слухов о военных КНДР - РИА Новости, 25.10.2024

Шольц не изменит решения по Taurus из-за слухов о военных КНДР

В ФРГ заявили, что канцлер Олаф Шольц не изменит своего решения не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за неподтвержденных слухов о якобы... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:24

2024-10-25T17:24

2024-10-25T17:24

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ФРГ заявили, что канцлер Олаф Шольц не изменит своего решения не поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за неподтвержденных слухов о якобы отправке военных КНДР в зону украинского конфликта, которые Пхеньян ранее назвал беспочвенными. "Федеральный канцлер вновь высказался и обосновал, почему он считает, что это (отправка Taurus - ред.) было бы неверным шагом, и по этому вопросу ничего не изменилось", - заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн, отвечая на вопрос, не изменит ли ситуация с якобы отправленными в зону конфликта военными КНДР позицию Шольца по поставкам Taurus. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж вокруг сообщений о якобы отправке военных КНДР "вбросами и шумихой". Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям". Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/sholts-1978899682.html

https://ria.ru/20241025/avstriya-1979853606.html

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в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, мария захарова, владимир путин, министерство обороны сша, нато