https://ria.ru/20241025/shkoly-1979946164.html

Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки

Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки - РИА Новости, 25.10.2024

Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки

Прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска после того, как одно из образовательных учреждений запретило девочкам носить брюки на уроки, сообщил РИА... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:01

2024-10-25T03:01

2024-10-25T03:01

уссурийск

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска после того, как одно из образовательных учреждений запретило девочкам носить брюки на уроки, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В четверг в местных Telegram-каналах разошлась информация, что девочкам в школе №32 Уссурийска запретили носить на уроках брюки. В публикациях указывалось, что ранее в течение двух недель были разрешены классические брюки, но недавно запретили и их. Согласно информации, родители школьниц обеспокоены здоровьем детей и тратами на классические брюки, которые уже успели купить. Некоторые местные жители в комментариях написали, что девочки в нарушение правил носили мешковатые штаны. Тема вызвала общественный резонанс. Представитель управления образования администрации Уссурийска сообщил РИА Новости, что директору школы поставлена задача разрешить ношение брюк для девочек, но они должны быть серые и классические. "ФЗ "Об образовании в РФ" устанавливает, что требования к внешнему виду учащихся устанавливаются типовыми требованиями органа государственной власти субъекта. В Приморском крае приказом департамента образования и науки установлена возможность ношения девочками и девушками юбок, брюк и сарафанов. После поступившего сигнала прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска на предмет соответствия региональному законодательству", - сообщил собеседник. При этом он отметил, что школы вправе устанавливать специальные требования к видам школьной одежды, детализируя их и приводя к единообразию. В департаменте образования Приморья агентству добавили, что сейчас запрета на ношение брюк в школе Уссурийска нет. "Ориентироваться в выборе - юбка или брюки, можно по погоде и личному комфорту", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20241024/vospitanie-1979887158.html

https://ria.ru/20241025/elzhur-1778508047.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уссурийск, приморский край, общество