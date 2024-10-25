https://ria.ru/20241025/sevmorput-1980083330.html

Архангельский губернатор рассказал о морских рейсах в Китай по Севморпути

Архангельский губернатор рассказал о морских рейсах в Китай по Севморпути - РИА Новости, 25.10.2024

Архангельский губернатор рассказал о морских рейсах в Китай по Севморпути

Десять рейсов из портов Китая в Архангельск и в обратном направлении были выполнены по маршруту "Арктический экспресс №1" в этом году, заявил губернатор... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:51

2024-10-25T14:51

2024-10-25T14:51

экономика

архангельск

китай

архангельская область

александр цыбульский

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Десять рейсов из портов Китая в Архангельск и в обратном направлении были выполнены по маршруту "Арктический экспресс №1" в этом году, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "В сентябре прошлого года во время визита в Архангельскую область представителей деловых кругов КНР, мы дали старт первому морскому рейсу из Архангельска в Шанхай по Северному морскому пути. Сегодня этот маршрут стал регулярным и, благодаря подписанному в мае этого года соглашению между правительством Архангельской области, компанией "Торгмолл" и Архангельским морским торговым портом, мы в этом году выполнили уже 10 рейсов из портов Китая в Архангельск и в обратном направлении", - сказал Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он рассказал, что маршрут, который получил название "Арктический экспресс №1", стал мультимодальным. "Грузы для отправки в китайские порты поступают в порт Архангельска из разных регионов России. Это происходит по автомобильным дорогам, они приходят в Московскую область, там формируются железнодорожные составы, а затем от нас по Северному морскому пути они идут в порты назначения. Очевидно, что такой формат работы неизбежно будет вести к росту объемов грузооборота между нашими странами", - отметил он. По его словам, этот маршрут сокращает время транспортировки грузов из Москвы до китайских портов больше чем в два раза по сравнению с другими логическими маршрутами. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241024/briks-1979752501.html

https://ria.ru/20241008/arktika-1976835299.html

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китай

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, архангельск, китай, архангельская область, александр цыбульский