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Премьер Сербии прокомментировал телефонный разговор Путина и Вучича - РИА Новости, 25.10.2024
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16:52 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980126202.html
Премьер Сербии прокомментировал телефонный разговор Путина и Вучича
Премьер Сербии прокомментировал телефонный разговор Путина и Вучича - РИА Новости, 25.10.2024
Премьер Сербии прокомментировал телефонный разговор Путина и Вучича
Телефонный разговор президента Сербии Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина даёт новый импульс развитию отношений Сербии и РФ, заявил сербский РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:52
2024-10-25T16:52
сербия
россия
белград (город)
владимир путин
милош вучевич
александр вучич
политика
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БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президента Сербии Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина даёт новый импульс развитию отношений Сербии и РФ, заявил сербский премьер Милош Вучевич в ходе визита в Белград министра экономразвития России Максима Решетникова. Президент Сербии 20 октября на 80-ю годовщину освобождения Белграда Красной армией и частями Народно-освободительной армии Югославии провел первый за 2,5 года телефонный разговор с Путиным. Затем он сообщил, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы". Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. "Премьер подчеркнул, что разговор президентов двух стран Александра Вучича и Владимира Владимировича Путина представляет собой новый импульс для всеобъемлющих двусторонних отношений Сербии и РФ. Он отметил, что для Сербии большое значение имеет договоренность из Санкт-Петербурга (Петербургский международный газовый форум в октябре - ред.) о дополнительных поставках газа зимой, указав, что надёжность снабжения энергоносителями имеет исключительное значение для нашей страны", - цитирует заявление Вучевича по итогам встречи с Решетниковым пресс-служба правительства Сербии. Сербский премьер добавил, что официальный Белград готов обсуждать продление договора о газоснабжении, срок действия которого истекает в марте 2025 года. В ходе визита Решетников с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество, Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров. По итогам Попович заявил, что Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, а весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении. Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3,083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.
https://ria.ru/20241023/vuchich-1979683391.html
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сербия, россия, белград (город), владимир путин, милош вучевич, александр вучич, политика
Сербия, Россия, Белград (город), Владимир Путин, Милош Вучевич, Александр Вучич, Политика
Премьер Сербии прокомментировал телефонный разговор Путина и Вучича

Премьер Сербии: разговор Путина и Вучича дает новый импульс отношениям стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президента Сербии Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина даёт новый импульс развитию отношений Сербии и РФ, заявил сербский премьер Милош Вучевич в ходе визита в Белград министра экономразвития России Максима Решетникова.
Президент Сербии 20 октября на 80-ю годовщину освобождения Белграда Красной армией и частями Народно-освободительной армии Югославии провел первый за 2,5 года телефонный разговор с Путиным. Затем он сообщил, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы".
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Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем.
"Премьер подчеркнул, что разговор президентов двух стран Александра Вучича и Владимира Владимировича Путина представляет собой новый импульс для всеобъемлющих двусторонних отношений Сербии и РФ. Он отметил, что для Сербии большое значение имеет договоренность из Санкт-Петербурга (Петербургский международный газовый форум в октябре - ред.) о дополнительных поставках газа зимой, указав, что надёжность снабжения энергоносителями имеет исключительное значение для нашей страны", - цитирует заявление Вучевича по итогам встречи с Решетниковым пресс-служба правительства Сербии.
Сербский премьер добавил, что официальный Белград готов обсуждать продление договора о газоснабжении, срок действия которого истекает в марте 2025 года.
В ходе визита Решетников с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество, Ненадом Поповичем возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров.
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По итогам Попович заявил, что Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, а весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении.
Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.
Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества.
Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3,083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.
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Вчера, 15:39
 
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