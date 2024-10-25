https://ria.ru/20241025/sandu-1980087409.html

Санду рассказала о возможных последствиях смены власти в Молдавии

Санду рассказала о возможных последствиях смены власти в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024

Санду рассказала о возможных последствиях смены власти в Молдавии

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом, если в стране произойдет... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:06

2024-10-25T15:06

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молдавия

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евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом, если в стране произойдет смена власти. В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. "Если мы хотим сохранить свободу, демократию и право самим выбирать, а не олигархам, мы должны выйти на выборы. Это просто, любой человек, который голосовал осознанно и не продавал голос, должен привести на выборы еще одно человека. Мы ведь многое получили от ЕС…Если ситуация в Молдавии изменится, если Молдавия станет изолированной, то не будет ресурсов (для социальных выплат - ред.), мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев по отношению к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов", - заявила Санду YouTube-каналу "Интервью без протокола". Она призвала граждан объяснить всем тем, кто продал голос в первом туре, что они могут потерять, если будут и дальше продвигать чужие интересы. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241021/moldavija-1979100162.html

https://ria.ru/20241023/tarlev-1979538916.html

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в мире, молдавия, европа, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024