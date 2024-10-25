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КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024
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15:20 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980092164.html
КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков
КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024
КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков
КНДР с вниманием следит за работой БРИКС, исследует объединение как явление международной жизни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:20
2024-10-25T15:20
россия
сергей рябков
брикс
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. КНДР с вниманием следит за работой БРИКС, исследует объединение как явление международной жизни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы чувствуем внимание, с которым друзья в Пхеньяне следят за деятельностью этого объединения", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". "Мы исходим из того, что БРИКС, как явление международной жизни, рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - добавил он.
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россия, сергей рябков, брикс, кндр (северная корея), в мире
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков

Рябков: КНДР внимательно исследует БРИКС как явление международной жизни

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. КНДР с вниманием следит за работой БРИКС, исследует объединение как явление международной жизни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы чувствуем внимание, с которым друзья в Пхеньяне следят за деятельностью этого объединения", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
"Мы исходим из того, что БРИКС, как явление международной жизни, рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - добавил он.
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