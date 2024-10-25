https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980092164.html

КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков

КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 25.10.2024

КНДР следит за работой БРИКС, заявил Рябков

КНДР с вниманием следит за работой БРИКС, исследует объединение как явление международной жизни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:20

2024-10-25T15:20

2024-10-25T15:20

россия

сергей рябков

брикс

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. КНДР с вниманием следит за работой БРИКС, исследует объединение как явление международной жизни, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы чувствуем внимание, с которым друзья в Пхеньяне следят за деятельностью этого объединения", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". "Мы исходим из того, что БРИКС, как явление международной жизни, рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - добавил он.

https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html

россия

кндр (северная корея)

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2024

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россия, сергей рябков, брикс, кндр (северная корея), в мире