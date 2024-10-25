https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980085103.html
Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР
Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР
Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР задействуется только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:57
2024-10-25T14:57
2024-10-25T15:09
россия
сергей рябков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР задействуется только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"."Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем (договоре - ред.) написано, не являются предметом публичных дискуссий", - добавил он.
https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, политика
Россия, Сергей Рябков, Политика
Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР
Рябков: положение о военной помощи с КНДР задействуется в случае агрессии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР задействуется только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
"Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем (договоре - ред.) написано, не являются предметом публичных дискуссий", - добавил он.