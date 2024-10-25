https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980085103.html

Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР

Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР - РИА Новости, 25.10.2024

Рябков рассказал о положении по военной помощи в договоре с КНДР

Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР задействуется только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:57

2024-10-25T14:57

2024-10-25T15:09

россия

сергей рябков

политика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР задействуется только в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"."Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем (договоре - ред.) написано, не являются предметом публичных дискуссий", - добавил он.

https://ria.ru/20241025/kndr-1980005708.html

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россия, сергей рябков, политика